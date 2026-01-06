Alerta hantavirus: un joven de 14 años murió en San Andrés de Giles

La muerte de un joven de 14 años por hantavirus en San Andrés de Giles, provincia de Buenos Aires , provocó conmoción y renovó la preocupación por el avance de la enfermedad en el país, que mostró una suba de casos el año pasado y cuyo 70% de los casos se concentró en la zona Centro (CABA y provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos).

La Municipalidad de San Andrés de Giles confirmó el diagnóstico el 2 de enero y la muerte de Rodrigo Morínigo, quien residía en la zona rural de esa localidad, se conoció en la madrugada del día 3. Debido a la evolución de su cuadro, fue derivado al Hospital Interzonal General de Agudos San José de Pergamino , donde falleció.

A nivel país, d e acuerdo al último informe de Salud de nación, en 2025 se notificaron 77 casos confirmados de hantavirus, de los cuales 23 fallecieron , lo que representa una letalidad del 29,8%. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la temporada actual, los casos notificados ascienden a 43.

Mientras que de acuerdo al último Boletín Epidemiológico que emite el Ministerio de Salud bonaerense y llega hasta el 20 de diciembre, la ciudad de La Plata registró a lo largo del año pasado ocho casos confirmados, el número más alto entre todos los municipios, en un contexto de incremento general de la enfermedad y elevada letalidad.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una zoonosis viral transmitida principalmente por contacto con orina, saliva o heces de roedores silvestres, en especial el ratón colilargo. Las partículas virales pueden ingresar al organismo por inhalación, especialmente al limpiar ambientes cerrados en viviendas rurales o galpones.

La principal vía de transmisión es la inhalación de partículas virales presentes en ambientes contaminados por excretas de roedores. También puede producirse por contacto directo con animales infectados, vivos o muertos o con sus secreciones o por mordeduras.

Los síntomas iniciales pueden confundirse con un cuadro de gripe e incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea y escalofríos, pudiendo presentarse además náuseas, vómitos, dolor abdominal y diarrea. En etapas posteriores, puede producirse dificultad respiratoria. Ante la aparición de síntomas y antecedentes de exposición en las seis semanas previas, se recomienda concurrir de inmediato a un servicio de salud.

Cómo prevenir el hantavirus

Para prevenirse de contagiarse hantavirus, los especialistas recomiendan:

Mantener las viviendas limpias y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores.

y libres de elementos en desuso que puedan servir de refugio a roedores. Sellar rendijas y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso.

y orificios en paredes, puertas y cañerías para impedir su ingreso. Ubicar graneros, leña y huertas a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda.

a una distancia mínima de 40 metros de la vivienda. Ventilar previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes.

previamente espacios cerrados antes de su limpieza, que debe realizarse con agua y lavandina, utilizando guantes. Evitar el contacto con roedores , madrigueras y excretas.

, madrigueras y excretas. Desmalezar y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas.

y mantener el pasto corto alrededor de las viviendas. Acampar lejos de malezas y basurales y no dormir directamente sobre el suelo.

y basurales y no dormir directamente sobre el suelo. Disponer la basura en lugares alejados del domicilio, enterrándola adecuadamente cuando no haya recolección.

Fuente: Agencia DIB