Alcohol al volante: la ANSV sancionó a más de 2.000 conductores en enero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ( ANSV ) informó que durante el mes de enero controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores . El dato más relevante de los controles fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas , una de las faltas más graves y de mayor impacto en la seguridad vial.

Además, de acuerdo con un comunicado de la Agencia, se registraron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO) , 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

“Estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, de manera coordinada con provincias y municipios”, destacó la ANSV.

Intervención que evitó una tragedia

La Agencia recalcó que “durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad. Con apoyo policial, finalmente se pudo realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia”.

Cifras en mano

Este es el resumen en números de los controles de la ANSV durante enero de 2026:

Vehículos controlados: 537.019.

Infracciones totales: 12.474.

Alcoholemias positivas: 2.002.

Falta de RTO: 2.453.

Falta de cinturón de seguridad: 1.433.

Falta de documentación: 1.375.

Patente ausente o tapada: 899.

Exceso de velocidad: 292.

Alcoholemia más alta: 3,05 g/l en RN14, Corrientes.

Fuente: Agencia DIB