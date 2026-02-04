miércoles 04 de febrero de 2026
4 de febrero de 2026 - 13:19

Alcohol al volante: la ANSV sancionó a más de 2.000 conductores en enero

La Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó más de 537 mil vehículos en todo el país durante el mes de enero de este año y sancionó en total a casi 13.000 conductores.

Por Agencia DIB
La ANSV realizó controles en 39 puntos estratégicos del país.

Prensa ANSV

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) informó que durante el mes de enero controló 537.019 vehículos y sancionó a 12.474 conductores. El dato más relevante de los controles fue la detección de 2.002 alcoholemias positivas, una de las faltas más graves y de mayor impacto en la seguridad vial.

Además, de acuerdo con un comunicado de la Agencia, se registraron 2.453 casos de vehículos sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO), 1.433 conductores que no utilizaban cinturón de seguridad, 1.375 infracciones por falta de documentación, 899 vehículos sin patente o con la patente tapada y 292 infracciones por exceso de velocidad.

Por estas distintas faltas, los agentes del organismo nacional retuvieron 3.493 licencias de conducir y 752 vehículos.

“Estos operativos se realizan todos los días en 39 puntos estratégicos distribuidos entre rutas nacionales y provinciales, autopistas y accesos a destinos turísticos de todo el país, de manera coordinada con provincias y municipios”, destacó la ANSV.

Intervención que evitó una tragedia

La Agencia recalcó que “durante un patrullaje preventivo en la Ruta Provincial 11, a la altura del kilómetro 334, agentes de la ANSV detectaron a un conductor que realizaba maniobras temerarias. Al interceptarlo, constataron que se encontraba en estado de ebriedad y que en el vehículo viajaban dos menores de edad. Con apoyo policial, finalmente se pudo realizar el test de alcoholemia, que arrojó 2,88 g/l de alcohol en sangre, un nivel extremadamente alto. La intervención permitió frenar a tiempo una situación de riesgo extremo y evitar una tragedia”.

Cifras en mano

Este es el resumen en números de los controles de la ANSV durante enero de 2026:

  • Vehículos controlados: 537.019.
  • Infracciones totales: 12.474.
  • Alcoholemias positivas: 2.002.
  • Falta de RTO: 2.453.
  • Falta de cinturón de seguridad: 1.433.
  • Falta de documentación: 1.375.
  • Patente ausente o tapada: 899.
  • Exceso de velocidad: 292.
  • Alcoholemia más alta: 3,05 g/l en RN14, Corrientes.

