jueves 02 de julio de 2026
2 de julio de 2026 - 19:57

Agua contaminada en escuelas de Mar del Sud: imputan a otro miembro del Consejo Escolar

La investigación se inició en abril de 2025 a partir de la denuncia presentada por familias de alumnos del polo educativo de Mar del Sud. Ya son cinco las personas investigadas.

Por Agencia DIB
Cuatro funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado están imputados.

Cuatro funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado están imputados.

Ministerio Público Fiscal

La Justicia formalizó la investigación respecto de un nuevo integrante del Consejo Escolar del municipio de General Alvarado que quedó imputado en el marco de la investigación por el suministro de agua contaminada en establecimientos educativos de la localidad Mar del Sud, e impulsó la prórroga de la investigación por otros 180 días.

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De acuerdo con el sitio del Ministerio Público Fiscal, con esta nueva imputación ya son cinco las personas investigadas: el contratista encargado de certificar la potabilidad del agua y que habría además falsificado informes en más de un centenar de oportunidades, y cuatro funcionarios del Consejo Escolar de General Alvarado -su presidenta, vicepresidenta, tesorero y el consejero escolar-, quienes están imputados por presuntas maniobras de defraudación a la administración pública, uso de documentación falsificada, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Agua contaminada en Mar del Sud

La investigación se inició en abril de 2025 a partir de la denuncia presentada por familias de alumnos del polo educativo de Mar del Sud, integrado por una escuela primaria, una secundaria y un jardín de infantes, quienes reportaron problemas de salud en niños, niñas y adolescentes vinculados al consumo de agua de pozo.

Durante el año 2024, las familias habían advertido cuadros de gastroenteritis, vómitos y sarpullidos en sus niños, niñas y adolescentes, que habían mermado durante el receso de verano. También detectaron los desbordes del pozo ciego de desechos cloacales y la peligrosidad por su cercanía con el pozo de agua potable del predio. Todo llevó a la cooperadora a requerir a un laboratorio privado la realización de análisis bacteriológicos y fisicoquímicos para conocer la calidad del agua, en el período previo al inicio del ciclo lectivo 2025.

El estudio, conocido el 5 de marzo de 2025, indicó que el agua no era apta para consumo humano por la presencia de escherichia coli -lo que indica posible contaminación fecal-, y de pseudomona aeruginosa, otra bacteria que representa un riesgo para la salud. La hipótesis fiscal, tras conocerse esos resultados, se basa en que se exhibieron certificados falsificados que aparentaban acreditar la potabilidad del agua con el membrete de la Universidad Nacional de Mar del Plata y la firma apócrifa de una perito experta en química.

A partir de ahí, recuerda el sitio “Fiscales”, la investigación avanzó y derivó, el 27 de agosto de 2025, en la realización de una serie de allanamientos en localidades del partido bonaerense de General Alvarado, en los que se secuestró documentación y los teléfonos celulares de las personas investigadas. Al mes siguiente, la fiscalía formalizó la investigación e imputó a los primeros cuatros involucrados.

Fuente: Agencia DIB

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