Aerolíneas sumó un tercer vuelo especial a Nueva York para la final del Mundial: cuánto cuesta y cuándo sale

Luego de que se agotaran los dos primeros, Aerolíneas Argentinas sumó un tercer vuelo especial a Nueva York , con salida desde Ezeiza el sábado 18 de julio a las 22 horas , para todos aquellos que quieran viajar a alentar a la Selección Argentina de cara a la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 .

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El nuevo vuelo contará con una tarifa para el tramo de ida desde US$ 2.200 más impuestos y permitirá ampliar la oferta disponible para quienes aún buscan viajar a acompañar a la Selección Argentina en la final.

Los pasajes para este nuevo vuelo ya se encuentran disponibles a través de aerolíneas.com y agencias de viajes.

La decisión se tomó luego de que los dos vuelos especiales anunciados previamente se completaran en menos de 12 horas, lo que reflejó la fuerte demanda de pasajeros para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo.

De esta manera, son tres los vuelos programados entre el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, operados con aviones Airbus A330.

Los otros dos vuelos especiales a Nueva York saldrán desde Ezeiza este viernes 17 a las 21.30 y el sábado 18 a las 9 horas.

Esquema de refuerzos

Las operaciones, según informó la empresa, “forman parte del esquema de refuerzos programados durante el torneo, acompañando la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos de la Selección Argentina”.

Los vuelos diarios a Miami durante los días previos a la final también completaron. El jueves 16, las salidas fueron a las 8 y 22.45; este viernes 17 hubo uno a las 0.30 y habrá un segundo a las 22.45; y el sábado 18, a las 8 y a las 22.45.

Fuente: Agencia DIB