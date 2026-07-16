Aerolíneas Argentinas programó dos vuelos especiales a Nueva York para la final del Mundial

Tras el triunfo de la Selección argentina frente a su par de Inglaterra , Aerolíneas Argentinas puso a la venta pasajes en dos vuelos especiales a Nueva York para los que quieran viajar a alentar a la Albiceleste de cara a la final del Mundial .

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La programación contempla dos vuelos entre los aeropuertos internacionales de Ezeiza y John F. Kennedy , operados con aviones Airbus A330 . Éstos permitirán a los pasajeros llegar a destino con anticipación para acompañar al equipo nacional en la instancia decisiva del torneo.

Los vuelos saldrán desde Ezeiza el viernes 17 de julio a las 21.30 y el sábado 18 de julio a las 9.00 horas .

Estas operaciones, según informó la aerolínea de bandera, forman parte del esquema de refuerzos programados durante el torneo que acompañan la demanda hacia las distintas sedes donde se disputaron los partidos de la Selección Argentina.

La compañía cuenta además con dos vuelos diarios a Miami durante los días previos a la final que amplían las alternativas de conexión hacia Nueva York. El jueves 16 de julio, las salidas serán a las 8.00 y 22.45 horas; el viernes 17, a las 00.30 y 22.45; y el sábado 18, a las 8.00 y 22.45.

Como es habitual, los pasajes se pueden adquirir a través de aerolíneas.com y agencias de viaje.

Fuente: Agencia DIB