ADEPA defendió la independencia periodística en su 63º aniversario y distinguió a su expresidente Guillermo Ignacio

El Gran Premio de Honor nacional otorgado a Guillermo Ignacio , expresidente de ADEPA , exdirector del diario Ecos Diarios de Necochea y expresidente de DIB , marcó uno de los momentos más emotivos y significativos de la celebración por el 63º aniversario de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) . El reconocimiento coronó una trayectoria clave en la defensa de la libertad de prensa y el periodismo del interior del país , en una velada que combinó memoria democrática, reflexiones sobre el presente institucional y un fuerte respaldo al ejercicio independiente del periodismo .

La cena aniversario se realizó el jueves 11 de diciembre en el Hotel Sheraton de Buenos Aires y reunió a más de 350 invitados especiales del ámbito político, judicial, académico, diplomático y periodístico. El encuentro fue conducido por Débora Plager y se convirtió en un espacio de reflexión plural sobre la libertad de expresión, la democracia y el rol de los medios en la Argentina contemporánea.

Durante su discurso central, el presidente de ADEPA, Martín Etchevers , defendió con firmeza la independencia del periodismo frente al poder y remarcó que la tensión entre prensa y gobierno es inherente a cualquier sistema democrático. “El periodismo no quiere ser enemigo de nadie; quiere hacer su trabajo. La tensión entre prensa y poder existe por definición democrática, y es incómoda. Pero no necesita ni debe ser traumática ”, sostuvo ante un auditorio colmado.

Etchevers subrayó que la función del periodismo no es obstaculizar la gestión pública ni impedir los cambios, sino aportar una mirada externa, visibilizar realidades muchas veces ignoradas y ofrecer información relevante para la ciudadanía . En ese sentido, afirmó que el intercambio en el debate público fortalece tanto la credibilidad periodística como la legitimidad democrática. “No tengan dudas de que, cuando baja la pirotecnia verbal, es más fácil volver a enfocarnos en lo esencial. Se pueden debatir reformas estructurales sin caer en extremos irreconciliables”, señaló.

Más de 40 años de democracia

El presidente de ADEPA enmarcó su mensaje en los más de 40 años de democracia ininterrumpida en la Argentina y recordó el rol fundamental que cumplieron los medios, la Justicia y el liderazgo del expresidente Raúl Alfonsín en la reconstrucción institucional tras la última dictadura. “Mientras el país volvía a la práctica electoral, había que reconstruir algo más profundo: la cultura democrática, la confianza en las instituciones y el valor de la libertad de expresión”, afirmó.

En ese recorrido histórico, Etchevers destacó que uno de los grandes logros de la transición democrática fue recuperar el valor de la palabra pública. “La verdad podía salir a la luz sin censuras ni tutelajes, y las preguntas podían volver a formularse sin miedo”, remarcó, al tiempo que reafirmó uno de los principios fundacionales de ADEPA: sin libertad de expresión no hay ciudadanía plena.

Se informa pero no se reemplaza a la Justicia

Ante representantes de los tres poderes del Estado, Etchevers también hizo referencia al presente institucional y a los desafíos actuales, como la incorporación de la boleta única de papel en el sistema electoral, proceso en el que resaltó el rol pedagógico de los medios de comunicación. Además, subrayó el aporte del periodismo en investigaciones que luego derivan en causas judiciales, aclarando que se trata de un periodismo que informa, pero no juzga ni reemplaza al Poder Judicial.

Otro de los ejes centrales de su discurso fue el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas tecnológicas en el ecosistema informativo. Etchevers advirtió sobre el uso de contenidos periodísticos para entrenar sistemas de IA y defendió la protección de la propiedad intelectual de los medios. “Facilitar y no encarecer el acceso a la información es una política histórica que garantiza un periodismo independiente de intereses políticos y comerciales”, sostuvo.

Adorni: “Nos sentimos cómodos con la crítica”

adepa1 Figuras institucionales en la cena por el 63º aniversario de ADEPA. ADEPA

La cena contó con la presencia de destacadas figuras institucionales, entre ellas el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti; el jefe del Gabinete de Ministros, Manuel Adorni; ministros nacionales, gobernadores, legisladores, magistrados, representantes diplomáticos, académicos y referentes de los principales medios del país.

Adorni tomó la palabra en representación del Poder Ejecutivo y reivindicó la libertad de expresión y el rol crítico del periodismo. “Nos sentimos cómodos con la crítica, no con la mentira. Confiamos en que, si hacemos las cosas bien, lo van a contar; y si hacemos las cosas mal, también”, expresó. Y prometió que, mientras continúe la actual administración, habrá “libertad plena para preguntar” en la Argentina.

Juicio a las Juntas

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el reconocimiento por el 40º aniversario del Juicio a las Juntas, otorgado a los jueces de la Cámara Federal que en 1985 juzgaron a las cúpulas militares. Con la participación de las periodistas Luciana Geuna y Camila Perochena, ADEPA homenajeó a León Carlos Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Araoz, destacando su valentía, imparcialidad y apego a la ley en un contexto de enorme presión política y social.

En ese marco, Horacio Rosatti brindó un discurso en el que reivindicó el carácter excepcional del camino elegido por la Argentina para juzgar los crímenes de la dictadura. Subrayó que no se trató de una justicia de vencedores ni de un tribunal ad hoc, sino de un proceso transparente, con normas preexistentes, que dejó una enseñanza duradera para la democracia y el Poder Judicial.

La noche también incluyó el Gran Premio de Honor Internacional, que ADEPA otorgó a la líder opositora venezolana María Corina Machado, recientemente distinguida con el Premio Nobel de la Paz 2025. La periodista Carolina Amoroso destacó su compromiso con la libertad, la participación ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales, y la definió como una voz imprescindible en la región.

“La libertad de prensa es la madre de todas las libertades”

El cierre emotivo llegó con la entrega del Gran Premio de Honor nacional a Guillermo Ignacio, figura central de la historia de ADEPA. El reconocimiento fue entregado por Daniel Dessein y José Ignacio López, quienes destacaron su rol clave en la defensa de la libertad de prensa desde el interior del país, su presidencia durante ocho períodos y su aporte decisivo en la Convención Constituyente de 1994 para garantizar el secreto de las fuentes periodísticas.

Guillermo Ignacio subió al escenario para recibir el premio de honor y expresó su agradecimiento por ser reconocido por su trayectoria completa en el interior del país. “Puedo asegurar, sin exageración alguna, que la libertad de prensa es la madre de todas las libertades. Sin su plena vigencia, todo se opaca y la democracia pasa a ser una falacia”, aseveró.

“Hoy estoy aquí para renovar la convicción de que la vida es pasión. La libertad es dignidad y pasión. Y la vigencia de la libertad de prensa requiere de toda nuestra pasión para poder vivir en libertad y con dignidad”, puntualizó.

Y cerró: “Estoy aquí para agradecer y recordar que ese rezo laico que es nuestro himno nacional nos pide un juramento de vida, para que esa vida, nuestra vida, sea asumida con libertad, gloria y dignidad”.

La velada del 63º aniversario de ADEPA concluyó con un brindis a cargo de Ana Tronfi y Pablo Deluca, en el que reiteraron el agradecimiento a todos los socios institucionales de la asociación por sus aportes y fidelidad.

Fuente: Agencia DIB