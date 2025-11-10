Inteligencia Artificial: primer acuerdo de colaboración para la Justicia en Latinoamérica

El procurador general Julio Conte Grand y el gerente General de Microsoft Argentina, Sebastián Aveille , firmaron el primer acuerdo de colaboración en Inteligencia Artificial para la Justicia en Latinoamérica . “El acuerdo representa un hito en la región y marca un precedente en la transformación digital del sector público judicial, con el objetivo de impulsar la innovación en el sistema de justicia provincial a través de tecnologías de IA”.

El convenio sienta las bases para una cooperación estratégica orientada a fortalecer la alfabetización digital, la formación en habilidades tecnológicas y el acceso a herramientas de IA de última generación para el sector judicial, según se informó.

La firma de este convenio con Microsoft, según Conte Grand, “constituye un hecho de extraordinaria relevancia institucional y marca un nuevo impulso” en el plan de transformación digital. “Esta alianza nos permitirá fortalecer la alfabetización digital de nuestros equipos, ampliar su formación en habilidades tecnológicas clave y seguir promoviendo un uso ético y estratégico de la inteligencia artificial, siempre bajo una visión humanista que ponga a las personas en el centro del sistema judicial".

Inteligencia artificial: el acuerdo

El acuerdo se enmarca en la estrategia de adopción de Inteligencia Artificial Generativa del Ministerio Público, articulada sobre tres pilares (Resolución PG N° 1475/25): un Marco Normativo y Estratégico alineado con la legislación vigente y con el Informe A/80/169 de la Relatora Especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados (2025); el compromiso activo de los agentes judiciales con un uso responsable de la tecnología; y la implementación de la plataforma institucional de IA Generativa, desarrollada por la Secretaría de Innovación y Experiencia Digital sobre la infraestructura de Microsoft.

La incorporación de la IAGen en el ámbito del Ministerio Público no se limita a establecer pautas legales y reglamentarias internas, “sino que también pone a disposición de sus agentes conocimientos técnicos que faciliten un uso crítico y responsable de la tecnología e impulsa el desarrollo de un software propio para uso institucional”.

Para concretar el segundo pilar, en la búsqueda de estrategias para generar mejores herramientas para los usuarios, el Ministerio Público propuso la alianza estratégica con Microsoft, empresa líder mundial dentro de la industria de las tecnologías de la información, que cuenta entre sus objetivos promocionar y apoyar el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y estimular la innovación y la productividad, "factores fundamentales para alcanzar los más importantes cambios sociales y culturales para el país, que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de trabajo, empoderando a la vez a las entidades, compañías y a las personas". (DIB)