martes 11 de noviembre de 2025
11 de noviembre de 2025 - 08:24

Nación desregula los aranceles de los colegios privados y podrán fijar cuotas sin autorización

Mediante un decreto, derogaron una normativa que regulaba los precios de las matrículas hace 30 años. Qué puede pasar en 2026 en provincia de Buenos Aires.

Por Agencia DIB
Novedades para los colegios privados.
Novedades para los colegios privados.

El Gobierno nacional dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar un decreto que regulaba desde 1993 el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país. Y esa decisión, podría impactar en el ciclo 2026.

Más noticias
Llega la nueva Expo Bragado.

Lanzan una Ronda de Negocios en la Expo Bragado 2025
La vacunación contra el sarampión, fundamental para cortar las cadenas de contagio.

La Provincia anunció el final del brote de sarampión: 20 semanas sin casos nuevos

A través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se dispuso la derogación del Decreto 2417/1993, que tenía como objetivo establecer una serie de pautas para las escuelas privadas.

La medida implica un cambio en el esquema de control estatal sobre los precios de las cuotas y matrículas que cobran los colegios privados, al eliminar la obligación de comunicar anticipadamente los montos y de obtener autorización previa para cualquier modificación. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires es el Gobierno bonaerense el encargado de avalar los aumentos, por lo que se espera que no se sume a la desregulación libertaria.

Según los fundamentos oficiales, la norma derogada “imponía limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza privada a las realidades educativas y económicas del país”. El texto argumenta que el régimen vigente respondía a una época en la que la educación estaba bajo administración nacional y que, con el traspaso de competencias a las provincias, era necesario “revisar el marco normativo existente” para promover “un entorno más propicio” para la gestión de los establecimientos privados.

Libertad de precios para los colegios privados

El decreto advierte además que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector. En particular, sostiene que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, lo que les impide ajustar sus precios de acuerdo con los costos operativos reales.

El Gobierno también enfatizó que los establecimientos privados “deberían tener la libertad de fijar sus condiciones de contratación y los salarios de sus empleados sin requerir autorización estatal”, en defensa del derecho de propiedad. Según la visión oficial, la rigidez de los controles podría incluso “afectar la calidad educativa”, al impedir que los colegios respondan con agilidad a los incrementos de costos de insumos y salarios. (DIB)

Temas
Ver más

Lanzan una Ronda de Negocios en la Expo Bragado 2025

La Provincia anunció el final del brote de sarampión: 20 semanas sin casos nuevos

El avance de un frente frío provoca una alerta amarilla por tormentas en toda la provincia de Buenos Aires

Actualizan las normas sobre tiempos de vuelo y descanso de tripulaciones aéreas

Buscan por ley para bloquear los sitios de apuestas en las escuelas

La Plata: se corre el clásico Gran Premio Dardo Rocha

Johnny Depp en La Plata: brindará una "clase magistral" en el Teatro Coliseo Podestá

La tragedia de Bahiense del Norte: imputaron a Leandro Ginóbili, presidente del club

Inteligencia Artificial: primer acuerdo de colaboración para la Justicia en Latinoamérica

José Hernández y diez versos emblemáticos del Martín Fierro

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las apuestas online, una problemática que crece entre los jóvenes.

Buscan por ley para bloquear los sitios de apuestas en las escuelas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Una de las formaciones de Los Wawancó.  video

Los Wawancó: a 70 años del día que germinó en La Plata la cumbia argentina

Por  Agencia DIB