Aclaran que la adhesión a la SUBE es opcional y el CUD físico sigue vigente

Luego que el Gobierno anunciara que a partir del viernes 19 de junio las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE , ahora aclaró que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico continuará vigente .

La aclaración oficial se da en medio de largas filas, demoras y fuertes reclamos en la estación Constitución , donde decenas de personas intentaron completar el trámite de vinculación entre el CUD y la SUBE para conservar el beneficio del 100% de gratuidad en colectivos y trenes.

Sin embargo, la administración libertaria aclaró que el CUD en formato físico seguirá siendo válido y aceptado por los choferes de colectivos de jurisdicción nacional, y en los trenes, sin ninguna restricción para su uso. Es decir, la vinculación con la tarjeta es una alternativa adicional, no una obligación .

Cabe recordar que para utilizar la modalidad con la SUBE, las personas beneficiarias deberán vincular su CUD con la tarjeta registrada a su nombre. Esta se incorpora, entonces, “como una nueva alternativa más, simple y ágil, para quienes elijan utilizarla, sumándose al mecanismo existente sin reemplazarlo y respetando la libre decisión de cada persona con discapacidad”, se explicó desde el Gobierno.

Paso a paso: cómo obtener el beneficio con la tarjeta SUBE

Registrar la tarjeta SUBE en el sitio oficial de SUBE. Si el usuario ya cuenta con SUBE registrada, comenzar por paso 2. Ingresar a la cuenta personal y dirigirse a la sección “Beneficios”. Cargar el número de CUD (Certificado Único de Discapacidad), compuesto por diez dígitos. Activar el beneficio mediante alguna de las siguientes opciones:

Apoyar la tarjeta en una Terminal Automática SUBE.

Utilizar la aplicación SUBE, seleccionando la opción “Acreditá o consultá saldo” y luego “Ver Saldo” y apoyando la tarjeta SUBE en la parte de atrás del celular (disponible para dispositivos Android 6 o superior con tecnología NFC).

Activar el beneficio en las validadoras de pago de los colectivos, informando al conductor que se desea realizar la activación.

Quejas por los cambios para usuarios con CUD

Los cambios anunciados por Nación generaron no sólo confusión, sino largas filas en Buenos Aires para hacer el trámite y quejas de familiares de personas con discapacidad. En ese contexto, la actriz Lola Berthet, madre de un joven con discapacidad, expresó su malestar en diálogo con C5N y cuestionó la decisión. "Estoy sacada. Otra vez la crueldad de meternos en trámites irrisorios. Piden documentación para corroborar que mi hijo sigue siendo autista", relató.

La actriz explicó que intentó realizar el trámite de forma online, pero no pudo avanzar por los inconvenientes técnicos. "La página no está andando. Por eso terminé yendo a la comuna", señaló.

También desde la Provincia lanzaron una advertencia y tomaron distancia de la iniciativa. “Para las personas que necesitan que se le facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos”, sostuvo el ministro de Transporte, Martín Marinucci, quien destacó la vigencia de las credenciales Pases Libres Multimodales (PLM).

Fuente: Agencia DIB