miércoles 17 de junio de 2026
17 de junio de 2026 - 13:03

La Provincia criticó la decisión de tener que vincular la tarjeta SUBE con el CUD

El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, se volvió a diferenciar de Nación al destacar el rol de las credenciales PLM.

Por Agencia DIB
Novedades sobre la tarjeta SUBE.
Novedades sobre la tarjeta SUBE.

El Gobierno bonaerense salió a cuestionar la decisión de la administración libertaria para que las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) tengan que vincular este beneficio a una tarjeta SUBE registrada a su nombre para acceder al boleto gratuito en el transporte público de jurisdicción nacional.

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La medida, según el Ministerio de Salud, reducirá las demoras, fortalecerá la seguridad para las personas y los conductores, evitará la exposición y traslado de documentación personal y minimizará el uso de documentación propensa al fraude. Será a partir del viernes 19 de junio, que dichas personas podrán acceder al descuento del 100% en viajes en colectivos de jurisdicción nacional y trenes a través de la tarjeta SUBE y sin necesidad de presentar el CUD.

Sin embargo, desde la Provincia lanzaron una advertencia y tomaron distancia de la iniciativa. “Para las personas que necesitan que se le facilite el día a día, suman otro trámite con tal de no reconocer derechos que llevan años negándolos”, sostuvo el ministro de Transporte, Martín Marinucci, quien destacó la vigencia de las credenciales Pases Libres Multimodales (PLM).

“Las credenciales de PLM son un derecho que desde la provincia de Buenos Aires garantizamos desde el primer día de la gestión. Desde la asunción al frente del Ministerio agilizamos los operativos para estar presente en cada distrito y que quienes lo necesitan puedan usar el transporte para ir a sus estudios médicos, a visitar a su familia”, agregó el funcionario.

El transporte en la provincia de Buenos Aires

Cabe recordar que, en la jurisdicción bonaerense se cumple con la legislación que permite que personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera, puedan trasladarse de forma gratuita en el transporte terrestre desde las líneas 200 a 499 y en el fluvial del ámbito provincial.

En la provincia de Buenos Aires hay 800 mil personas que cuentan con Certificado Único de Discapacidad tramitado, lo que les garantiza, a través del PLM, que en provincia de Buenos Aires puedan viajar a de forma gratuita, sin trámite adicional y sin topes de viajes mensuales, para realizar sus consultas de salud, el desarrollo de actividades que garanticen una vida digna, educación, trabajo y actividades recreativas.

En lo que va del año, Transporte ya se hizo presente en varios distritos de toda la Provincia para acercar credenciales a beneficiarias y beneficiarios. Por caso, los operativos de PLM se desplegaron por Mar del Plata, Quilmes, Monte Hermoso, José C. Paz, Moreno, La Costa, Malvinas Argentinas, Morón, Villa Gesell, Almirante Brown, entre otros.

Fuente: Agencia DIB

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