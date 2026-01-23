viernes 23 de enero de 2026
23 de enero de 2026 - 11:15

Accidente fatal en Pinamar: murió un obrero de la construcción tras caer de un techo

El accidente ocurrió mientras la víctima participaba en un trabajo para una filial del supermercado La Proveeduría.

Por Agencia DIB
El trabajador fallecido participaba en una obra para una filial del supermercado La Proveeduría.

El trabajador fallecido participaba en una obra para una filial del supermercado La Proveeduría.

El Mensajero

En otro hecho fatal que conmocionó a Pinamar, un obrero murió tras caer desde una altura de unos cuatro metros mientras trabajaba en una obra en construcción ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y De los Totora. El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 de este jueves, y la víctima falleció en el acto como consecuencia de las lesiones.

Más noticias
Bastián Jerez, el niño que sufrió un grave accidente en Pinamar.

Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas en el accidente de Pinamar
Un control en las calles de Pinamar. 

Pinamar: más controles, mayores multas y 79 infracciones por alcohol positivo

Según El Mensajero, la construcción, pensada para una filial del supermercado La Proveeduría, consta de dos pisos y un techo. En este sector, rodeado por un terreno con abundante arena, estaba el trabajador al momento del accidente.

En altura

El obrero estaba trabajando en altura sobre una capa de material aislante cuando, por motivos que son materia de investigación, se precipitó al vacío.

El sistema de sujeción con cuerda que utilizaba no logró detener la caída y el hombre impactó con violencia contra una estructura de hormigón correspondiente a un nivel intermedio de la construcción.

Fueron sus propios compañeros de trabajo quienes dieron aviso al sistema de emergencias 911 tras el hecho. Al arribar al lugar, los equipos médicos constataron el fallecimiento.

Pericias y clausura

Como consecuencia del accidente, la calle Rivadavia fue cortada de manera total para permitir el trabajo de los peritos y de los equipos de seguridad.

Las pericias se extendieron hasta minutos antes de la medianoche y el cuerpo de la víctima fue retirado del lugar alrededor de las 23.30.

Tras las primeras diligencias, la obra fue clausurada de manera preventiva. En tanto, se prevé que este viernes personal de la Policía Científica regrese al lugar para profundizar las actuaciones.

El último antecedente similar registrado en la ciudad ocurrió en 2024, cuando un obrero murió tras caer desde un quinto piso en una obra ubicada sobre la avenida Bunge, a la altura de la calle Del Tridente.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bastián sufrió lesiones cerebrales y cervicales severas en el accidente de Pinamar

Pinamar: más controles, mayores multas y 79 infracciones por alcohol positivo

Más controles en Pinamar y Villa Gesell contra los "irresponsables inadaptados" que circulan por los médanos

Buscan prohibir por ley la circulación de vehículos en las playas bonaerenses

Cómo sigue la salud de Bastián: sin fiebre y con respiraciones espontáneas

Una avioneta aterrizó de emergencia sobre la ruta 56, cerca de General Madariaga

El abogado del padre de Bastián afirmó que es "un disparate" que el hombre esté imputado

Combo letal: un niño en cuatriciclo, una mujer sin casco y el conductor de una camioneta filmando

Bastian Jerez fue operado nuevamente: su estado es delicado y permanece en terapia intensiva

Playas peligrosas: Bastian sigue estable y otro hombre sufrió un accidente en cuatriciclo

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La ola de calor golpea al país. (Agencia Xinhua)

Se viene una ola de calor en la provincia y crece el riesgo de incendios

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Cuenta DNI ahora permite operar en dólares. 

Ahora se puede comprar, vender y transferir dólares a través de Cuenta DNI