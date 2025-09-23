martes 23 de septiembre de 2025
23 de septiembre de 2025 - 09:51

A qué municipios llega el programa para garantizar controles médicos a niños de primaria

La iniciativa del Gobierno de Axel Kicillof alcanzará en principio a 166.000 estudiantes de primer grado en 24 municipios.

Por Agencia DIB
El programa “Salud Escolar” de la provincia de Buenos Aires.&nbsp;

El programa “Salud Escolar” de la provincia de Buenos Aires. 

La provincia de Buenos Aires presentó el programa “Salud Escolar”, destinado a garantizar la vacunación, controles y cuidados a niños, niñas y adolescentes. En principio, alcanza a 24 municipios, donde se evaluará integralmente la salud de 166.000 alumnos y alumnas de 1º grado.

Más noticias
El gobernador Axel Kicillof encabezó el acto junto a candidatos y gremialistas “Con la Fuerza de los Trabajadores”. (Gobernación)

Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan los derechos del pueblo"
El gobernador Axel Kicillof, junto a Carlos Bianco y Santiago Pérez Teruel.

Estadio Único: los detalles del convenio que firmaron Provincia y la AFA

El plan fue lanzado por el gobernador, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, y el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni en la ciudad de La Plata. Allí, anunciaron que se incluirá vacunación y revisión de esquemas, control bucal, evaluación visual y examen integral de salud por profesionales. En tanto, las familias recibirán una certificación con el detalle de la evaluación de los niños.

En una primera etapa, el programa “Salud Escolar” cuenta con 24 municipios adheridos, aunque se sumarán otros ocho en lo que resta del año. Los beneficiados son Tres Arroyos, Salliqueló, Daireaux, Ramallo, San Andrés de Giles, Carmen de Areco, Lomas de Zamora, Quilmes, Lanús, Moreno, Las Heras, General Alvarado, Villa Gesell, Olavarría, Azul, Alberti, Suipacha, Mercedes, La Plata, Gonzales Chaves, General Arenales, Colón, Morón y Bolívar.

Según informaron a DIB desde el Ministerio de Salud, los distritos que se sumarán en breve serán Carlos Casares, Carlos Tejedor, General Pinto, Lincoln, Pilar, Escobar, Mar Chiquita y La Matanza.

Qué dijo Axel Kicillof

Al lanzar el programa, Kicillof destacó que se está dando un paso fundamental para el objetivo que se propusieron al asumir el Gobierno: “Que la salud y el cuidado sean un derecho de acceso universal para todas y todos los bonaerenses”.

Además, agregó: “En un contexto donde el Gobierno nacional desfinancia la salud pública, en la Provincia apuntamos a que los pibes y pibas de la primaria tengan su examen de salud correspondiente y la formación en promoción y prevención en cada una de las escuelas del sistema público”.

Por su parte, Kreplak resaltó que “este es un programa indispensable que, al aprovechar el alcance de un sistema educativo que cubre todo nuestro territorio, nos permite llegar a tiempo para prevenir y garantizar que el acceso a la salud de calidad sea realmente universal”. Y añadió: “Vamos a trabajar junto a los 135 municipios para alcanzar a todos los chicos y chicas que se incorporan a la escuela cada año”. (DIB)

Temas
Ver más

Kicillof: "Vamos a llenar el Congreso de compañeros que defiendan los derechos del pueblo"

Estadio Único: los detalles del convenio que firmaron Provincia y la AFA

Presupuesto 2026: sin fecha, Axel Kicillof le mandó un mensaje a la Legislatura

Kicillof habló de los "engaños" de Milei y explicó el voto con la BUP en octubre

Kicillof: "Cada día que Cristina pasa detenida la democracia es más débil"

Axel Kicillof se reunió con candidatos, intendentes y dirigentes de Fuerza Patria

Axel Kicillof dijo que los recursos deben estar en salud y no en "la especulación y la timba financiera"

Axel Kicillof ratificó su compromiso con productores y el interior bonaerense

Axel Kicillof reúne a los intendentes para pedirles compromiso en la campaña

Kicillof ironizó "mateando" a la noche tras la marcha federal

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un campo afectado por las inundaciones.

Prorrogan la emergencia agropecuaria en Bolívar, 9 de Julio, Carlos Casares y Tapalqué

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La fotografía de la inmobiliaria marplatense donde se veía el cuadro cuestionado.

Giro en la causa del cuadro robado por los nazis: es de otro pintor y no representa a la condesa Colleoni

Por  Agencia DIB