jueves 22 de enero de 2026
22 de enero de 2026 - 14:46

A entrar la ropa: hay alerta naranja por tormentas en el sudoeste bonaerense

En el área se prevén temporales fuertes con ráfagas de hasta 85 km/h y precipitaciones de hasta 60 mm.

Por Agencia DIB
Manuel Beneitez

Por estas horas, el sudoeste bonaerense se encuentra bajo alertas por tormentas fuertes emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Toda la región desde Trenque Lauquen hasta la costa de Necochea, incluyendo el extremo sur, ya estaba con advertencia por el mal tiempo, pero en el mediodía de este jueves la alerta subió a naranja en todo el oeste y parte de las playas.

Según el SMN, “durante la tarde y noche de hoy se espera que los municipios de la zona sean afectados por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o severas. Las mismas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y principalmente ráfagas de viento que pueden alcanzar los 85 km/h y superarlos de forma localizada“.

Mientras que “en los municipios en naranja se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 mm, mientras que en los municipios en amarillo se prevén valores entre 20 y 40 mm que pueden ser superados de forma puntual”.

Partido por partido

smn-alertanaranja

El área abarcada por la alerta naranja incluye Adolfo Alsina, Daireaux, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló, Trenque Lauquen, Tres Lomas, Puan, Monte Hermoso y el norte de Bahía Blanca, y el oeste de Patagones y Villarino.

También, las zonas bajas de Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist. Además de las costas de Bahía Blanca, Coronel Dorrego, Coronel de Marina Leonardo Rosales y Villarino.

En tanto, el nivel de advertencia amarillo se mantiene para la costa de Patagones, Adolfo Gonzales Chaves, el centro de Lobería y el norte de Coronel Dorrego, Necochea, San Cayetano y Tres Arroyos.

Fuente: Agencia DIB

