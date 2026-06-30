Bastián Jerez dejó el Hospital Italiano y comenzó su etapa de rehabilitación

La escena del choque en el que se accidentó Bastian Jerez.

Bastián Jerez , el chico de 8 años que en enero sufrió lesiones graves mientras andaba en un UTV en la zona de La Frontera, Pinamar , comenzó su última etapa de recuperación después de 136 días de internación y casi una decena de cirugías y procedimientos que superó en los últimos meses. Su madre, Macarena Collantes , informó por redes sociales que su hijo fue trasladado del Hospital Italiano de San Justo a un centro especializado: “Nos vamos al centro de rehabilitación”. Allí podrá comenzar a recibir visitas “de a poco”.

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El chico sufrió el accidente el 12 de enero pasado, cuando viajaba en un vehículo UTV que chocó con una camioneta blanca Volkswagen Amarok en el área de médanos del sector de Pinamar donde, verano tras verano, se registran siniestros graves.

En ese momento, según se informó, en el lugar se realizaba un operativo preventivo de seguridad.

Bastián, con lesiones de gravedad, quedó inconsciente tras el impacto. Dos médicos que pasaban por el lugar, Melina Santillán y Juan José Torres , intervinieron de inmediato e iniciaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) hasta que arribó una ambulancia.

Bastián fue trasladado de urgencia, en estado crítico, al Hospital Dr. Pepe Olaechea de Pinamar, pero necesitaba atención pediátrica de mayor complejidad por fracturas múltiples de cráneo y trauma hepático. Lo derivaron al Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil Don Victorio Tetamanti, de Mar del Plata, donde permaneció 25 días.

Y el 9 de febrero fue trasladado por vía aérea al Hospital Italiano de San Justo, donde siguieron las intervenciones, incluida la colocación de un botón gástrico para su alimentación, y los tratamientos para su recuperación.

Ahora los profesionales tratantes dispusieron su derivación a una institución especializada en rehabilitación para el alta definitiva.

136 días

“Después de 136 días de lucha en el Hospital Italiano, llegó tu traslado para irnos al centro de rehabilitación. El lugar del que tanto hablábamos”, escribió la madre. “Gracias Dios por siempre estar de nuestro lado. Gracias infinitas a todos los médicos, enfermeros, kinesiólogos, cirujanos, anestesiólogos, instrumentadores, camilleros, seguridad, maestranza, cocina. Absolutamente a todos, gracias”, agregó Collantes.

Una vez completada esta nueva ronda de estudios que le están haciendo, el tratamiento que diseñará un equipo de profesionales de distintas disciplinas incluirá la rehabilitación motriz, deglutoria y fonoaudiológica. La comunicación, ahora, es por gestos y movimiento de labios.

De a poco, según explicó la madre del niño a La Nación, se le irá retirando la asistencia respiratoria durante la noche y la cánula deglutoria.

También podrá empezar a recibir visitas. Primero, serán los familiares más cercanos. “Hace casi seis meses que no ve a nadie. Estamos pactando de a poco para que sea progresivo. Es un shock muy grande”, agregó Collantes.

Mientras tanto, en la Fiscalía Descentralizada N° 5 de Pinamar continúa la investigación penal para determinar las responsabilidades en el choque entre el vehículo que viajaba Bastián y la camioneta.

Fuente: Agencia DIB