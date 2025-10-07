martes 07 de octubre de 2025
7 de octubre de 2025 - 20:43

Zona Fría: intendentes bonaerenses expresaron su rechazo en el Congreso

Nelson Sombra (Azul) y Maximiliano Wesner (Olavarría) estuvieron en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de Diputados.

Los intendentes de Azul y de Olavarría estuvieron en la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados por Zona Fría.

En una reunión informativa, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia de la Cámara de Diputados de la Nación recibió a intendentes, funcionarios, defensorías del pueblo, referentes de asociaciones de consumidores, con el objetivo de abordar las modificaciones en el Régimen de Zonas Frías que propone el proyecto de Ley de Presupuesto nacional 2026.

En el Congreso, en representación de los municipios, Nelson Sombra y Maximiliano Wesner, intendentes bonaerenses de Azul y de Olavarría, respectivamente, coincidieron en expresar su preocupación por el impacto de las modificaciones.

Según destacó el municipio de Olavarría, los artículos 71 y 72 del proyecto proponen derogar el beneficio que reduce entre un 30% y un 50% las facturas de gas en zonas de clima frío, alcanzando a millones de usuarios residenciales. Y graficó: usuarios localidad Olavarría, 43.271; usuarios con beneficio zona fría al 50%, 7.049; usuarios con beneficio zona fría al 30%, 36.222.

“Derogar esta ley es desconocer las bajas temperaturas que sufren las familias no solo en invierno, sino durante gran parte del año. Olavarría, en varias ocasiones, ha sido la ciudad más fría de la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional es comparable con localidades de Tierra del Fuego o Río Negro. Se trata de un derecho básico, no de un privilegio”, expuso el intendente Wesner. “Esta medida haría aún más difícil la vida de muchas familias que ya enfrentan una profunda crisis y que a diario vemos cómo deben elegir entre pagar el alquiler, comprar medicamentos o financiar la comida en cuotas”, completó.

Del encuentro también participó Paula Jorgelina Lafourcade, Defensora del Pueblo de Tandil. (DIB)

