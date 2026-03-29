YPF: después de la cadena nacional de Javier Milei, ahora es el turno de Axel Kicillof

El gobernador bonaerense Axel Kicillof brindará una conferencia de prensa en La Plata.

El gobernador Axel Kicillof, luego de que se hiciera público el fallo sobre YPF, brindará una conferencia de prensa en la Sala de Conferencias de La Plata. De acuerdo con la agencia Noticias Argentinas, este lunes 30, a partir de las 9, el mandatario provincial, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, se referirá principalmente al fallo que emitió la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que anuló la condena contra Argentina por la expropiación de YPF y que revirtió la sentencia de primera instancia, que obligaba a pagar más de US$ 16.000 millones.

Luego de que se anulara la sentencia, la semana pasada, Kicillof aseguró que “se hizo justicia” y dijo que Javier Milei debería pedir perdón por apoyar a los fondos buitres. “Se hizo justicia. Este fallo es lo que siempre planteamos”, afirmó Kicillof al ser consultado sobre la resolución. “Milei tendría que pedir perdón por apoyar a los fondos buitres”, agregó el mandatario al ser consultado sobre las críticas del Presidente, quien dijo que tuvo que venir “a arreglar las cagadas del inútil de Kicillof”.

“Era muy malo que el Presidente para sacar provecho político les diera la razón a los fondos buitres. Sobre todo, porque el Estado siempre siguió una línea en este juicio absurdo”, destacó el mandatario el viernes, en diálogo con Radio con Vos. Y recordó que parte de la oposición, como el PRO, siempre se colocaron del lado de la posición de los fondos especializados en este tipo de demandas.

“Una pena lo del Presidente, porque el Tribunal le dijo que él nunca tuvo razón”, añadió el titular del PJ bonaerense, quien buscó restarles importancia a los exabruptos de Milei hacia su persona. “Dice que era un inútil por hacer las cosas mal y ahora que la Justicia falló a favor de Argentina dice que soy un inútil también. Habría que preguntarle. Pero lo cierto que la palabra del Presidente está devaluada”, señaló.

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