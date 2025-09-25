Una encuesta le da ocho puntos de ventaja a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires

La última medición de la consultora Tendencias , realizada en septiembre de 2025, expone un panorama complejo para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires . La gestión presidencial enfrenta fuertes cuestionamientos, especialmente por la falta de respuestas en materia de seguridad y el deterioro económico. De esa manera, la intención de voto en las elecciones del 26 de octubre, siempre según Tendencias, refleja una ventaja de ocho puntos para Jorge Taiana ( Fuerza Patria ) frente al oficialista José Luis Espert .

En medio de la crisis general y tras los escándalos que sacudieron al Gobierno, como el caso $LIBRA y las coimas en la ANDIS , Fuerza Patria aprovecha el efecto ganador del 7 de septiembre y consolida una amplia ventaja de Jorge Taiana en la intención de votos bonaerenses en octubre, con una diferencia de ocho puntos sobre José Luis Espert de La Libertad Avanza (40,4% frente a 32,3%).

El Frente de Izquierda se reafirma como tercera fuerza con el 6,5% de intención de voto de Nicolás Del Caño y supera así a Florencio Randazzo de Provincias Unidas , que también se suma a las fuerzas que disputan la representación legislativa de los bonaerenses.

Imagen de los dirigentes

Es la primera vez que la imagen positiva total del presidente Javier Milei cae al 41% y su imagen negativa total trepa al 58%. En paralelo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof fortalece su núcleo duro de apoyo y reduce la imagen negativa, que de todos modos es del 51,9% frente a la positiva de 46,5%.

Mientras tanto, la imagen de Cristina Fernández de Kirchner aparece estable y sin sobresaltos, con saldo negativo sostenido del 54,6% pero con una leve recomposición de la imagen positiva (44%).

La Izquierda mejora levemente: Nicolás Del Caño y Myriam Bregman logran ampliar aceptación y reducir rechazo.

En el espacio liberal, Espert (37,1% imagen positiva – 56,5% negativa) repite el deterioro de Milei, confirmando que el desgaste de gobierno afecta a todos sus referentes. Karina Milei es quién más cae en el mes y marca su peor registro de imagen, con un desplome de la valoración positiva (cayó del 33,1% en agosto al 22,5% en septiembre) y un salto de la negativa (del 61,9% al 73,7%), consistente con el shock generado por el escándalo de coimas, que pegó de lleno en la credibilidad del oficialismo.

Las preocupaciones de los bonaerenses

Mientras tanto la inflación lidera el ranking de las preocupaciones de los bonaerenses con el 42%, seguida por la inseguridad y el narcotráfico (31%) y el desempleo (14%).

En cuanto a los temas que manejaron la agenda durante el último mes, un 64,1% de los encuestados desaprueban el veto presidencial al aumento del presupuesto del Hospital Garrahan. Y un 59,5% se expresó en igual sentido con respecto al veto de la suba presupuestaria para las universidades nacionales.

Este clima se traduce en un marcado pesimismo: seis de cada diez encuestados (62%) creen que la situación del país empeorará en los próximos meses. (DIB)