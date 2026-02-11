Un paro de pilotos afectará los vuelos en Aeroparque y Ezeiza

El paro de pilotos se desarrollará entre las 15 y las 18 de este miércoles. Agencia DIB.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro de pilotos para este miércoles entre las 15 y las 18, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto de Ezeiza, en rechazo a la reforma laboral que se tratará en el Senado.

La medida afectará a los vuelos programados en ese horario y los siguientes ya que los que no pudieron partir traerán atrasos en las nuevas partidas, informó NA.

Esta decisión de concretar una medida de fuerza responde a un rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado bajo el marco de sesiones extraordinarias ya que vulnera derechos fundamentales, afirmó el gremio.

En virtud de nuestro contundente rechazo a la reforma laboral que quiere llevar adelante el Gobierno Nacional, convocamos a los y las pilotos a participar de la marcha prevista para este miércoles 11 de febrero a las 14:00 h.



El punto de encuentro… pic.twitter.com/X00TtvQjR3 — APLA (@aplapilotos) February 10, 2026 A la vez APLA ratificó su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

