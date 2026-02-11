miércoles 11 de febrero de 2026
11 de febrero de 2026 - 10:57

Un paro de pilotos afectará los vuelos en Aeroparque y Ezeiza

La medida de fuerza se llevará a cabo este miércoles entre las 15 y las 18, como rechazo a la reforma laboral que se trata esta tarde en el Congreso Nacional.

Por Agencia DIB
El paro de pilotos se desarrollará entre las 15 y las 18 de este miércoles.

Agencia DIB.

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) anunció un paro de pilotos para este miércoles entre las 15 y las 18, tanto en el Aeroparque Jorge Newbery como en el Aeropuerto de Ezeiza, en rechazo a la reforma laboral que se tratará en el Senado.

La medida afectará a los vuelos programados en ese horario y los siguientes ya que los que no pudieron partir traerán atrasos en las nuevas partidas, informó NA.

Esta decisión de concretar una medida de fuerza responde a un rechazo absoluto al proyecto de reforma laboral que se debatirá en el Senado bajo el marco de sesiones extraordinarias ya que vulnera derechos fundamentales, afirmó el gremio.

A la vez APLA ratificó su adhesión al plan de lucha convocado por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT).

