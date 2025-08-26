Un crítica de Máximo Kirchner a Axel Kicillof volvió a agitar la interna en Fuerza Patria

Una crítica de Máximo Kirchner durante un acto en Quilmes, el municipio gobernador por la intendenta camporista Mayra Mendoza , volvió a agitar la interna en el peronismo bonaerense, en la recta final para las elecciones del 7 de septiembre.

"Qué linda está la ciudad de La Plata. Ojalá el gobernador ponga la misma plata que pone en La Plata en Quilmes. Me va a encantar porque Quilmes lo necesita ”, expresó el diputado durante la inauguración del polideportivo Diego Maradona, tal como informó DIB el sábado pasado.

La declaración había pasado relativamente desapercibida porque no fue reseñada en la gacetilla oficial del evento, pero con el correr de las horas se viralizó un video en el que se puede ver a Kirchner pronunciando la crítica.

Quien le salió al cruce fue la vicegobernadora Verónica Magario , candidata a diputada por la tercera sección electoral. “ Yo no juzgo los dichos de los demás. Creo que todos tendríamos que estar mirando a quien destruye el país [en referencia a Milei] y no entrar en discusiones de inversiones o no inversiones”, dijo en tono de reproche por la oportunidad de la crítica.

Al hablar de las inversiones, Magario aseguró: “Quilmes ha recibido mucha inversión, como Lanús, La Matanza, Avellaneda, todos los distritos de la primera y la tercera [sección]. Yo estoy en la Provincia y soy parte del conurbano bonaerense, más industrial, porque la verdad es que si hay alguna característica que tiene esta provincia es que es industrial en sus trece millones de habitantes”.

La desmentida de Magario

En diálogo con Radio Futurock, luego de decir que el de Kicillof es de “los gobiernos que más invierte en obra pública” tras el ajuste en esa área por parte del gobierno nacional, Magario pidió no “desviar la atención” ni ponerla “en las cosas que no tienen prioridad”, en un mensaje que pareció dirigido a Kirchner.

“Milei es el que destroza a los discapacitados, universidades, tenemos que focalizar las cosas porque si no, entramos en la discusión de una inversión más o una inversión menos. ¿Queremos un país para nuestros hijos, con trabajo, con docentes? Pongamos el foco donde hay que ponerlo, que es votar en contra de Milei, por eso hay una boleta que es la de Fuerza Patria", pidió la vicegobernadora.

El gobernador Axel Kicillof pareció aludir también al rol del camporismo en la campaña. Y no de un modo elogioso. "Hay un cuadro de mucha gravedad. Yo me estoy cargando la campaña al hombro y no soy candidato. Me ofrecieron, estuve dispuesto a serlo porque sé lo que está en juego", afirmó.

"Decidí que no, pero sí hacer la campaña como si lo fuera, porque estamos en un momento que si Milei gana las elecciones lo que va a hacer es de una gravedad que me complica contarlo", sentenció diálogo con CNN Radio.