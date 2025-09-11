Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro para mañana: "A Milei lo vetamos en la calle"

Profesionales del Hospital Garrahan en lucha. (NA)

Tras el veto presidencial a la ley de emergencia sanitaria pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del nosocomio (APyT) anunciaron un nuevo paro que comenzará este viernes 12 a las 7 de la mañana. Los trabajadores aseguraron que al presidente Javier Milei "lo van a vetar en las calles".

Los trabajadores confirmaron la realización de una asamblea para este viernes donde acordarán los pasos a seguir. También informaron una conferencia de prensa en el mismo hospital para el próximo lunes 15.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/APyT_Garrahan/status/1965988199307816971&partner=&hide_thread=false PARO Y ASAMBLEA Si hay veto del presidente, NOSOTROS LO VETAMOS A ÉL EN LAS CALLES



Ante el veto a la Emergencia Pediátrica y el Financiamiento Universitario, no tenemos dudas: hay que vetar al presidente en las calles



+ pic.twitter.com/K16iBWZGqT — Asoc. Profesionales y Técnicos - Hospital Garrahan (@APyT_Garrahan) September 11, 2025 Propuestas "Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la salud pública y la universidad, consensuada en un ‘cabildo abierto’ de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos", manifestaron los trabajadores de APyT.

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán "masivamente" a la sociedad a manifestarse en las inmediaciones del Congreso "y en todas las plazas del país". “El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la universidad pública", agregaron.

Finalmente, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7 de la mañana durante 24 horas. Sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea, que se realizará mañana a las 13 horas. (DIB)

