jueves 11 de septiembre de 2025
11 de septiembre de 2025 - 12:37

Trabajadores del Garrahan anunciaron un paro para mañana: "A Milei lo vetamos en la calle"

El anuncio se realizó tras el veto presidencial a la ley de emergencia sanitaria pediátrica. También habrá una asamblea popular y una conferencia de prensa.

Por Agencia DIB
Profesionales del Hospital Garrahan en lucha. (NA)
Profesionales del Hospital Garrahan en lucha. (NA)

Tras el veto presidencial a la ley de emergencia sanitaria pediátrica, los trabajadores del Hospital Garrahan nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos del nosocomio (APyT) anunciaron un nuevo paro que comenzará este viernes 12 a las 7 de la mañana. Los trabajadores aseguraron que al presidente Javier Milei "lo van a vetar en las calles".

Más noticias
El apoyo a Pablo Grillo en la marcha al Congreso del miércoles 10 de septiembre. (Instagram @justiciaporpablogrillo)

Pablo Grillo fue trasladado a rehabilitación neurológica
Julio Cordero quedó bajo la lupa por sus comunicaciones con el interventor de Osprera

El teléfono de Petroni: lo que revelan las llamadas, los chats y la tercera causa en manos de Marijuan

Los trabajadores confirmaron la realización de una asamblea para este viernes donde acordarán los pasos a seguir. También informaron una conferencia de prensa en el mismo hospital para el próximo lunes 15.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/APyT_Garrahan/status/1965988199307816971&partner=&hide_thread=false

Propuestas

"Vamos a proponer en la asamblea, entre otras iniciativas, que el lunes 15 convoquemos a una conferencia de prensa de todos los sectores que apoyan la causa del Garrahan, la salud pública y la universidad, consensuada en un ‘cabildo abierto’ de más de 30 organizaciones, para que diputados y senadores traten urgente los vetos", manifestaron los trabajadores de APyT.

Asimismo, indicaron que cuando se traten los vetos en Diputados convocarán "masivamente" a la sociedad a manifestarse en las inmediaciones del Congreso "y en todas las plazas del país". “El pueblo ya votó y fue a favor del Garrahan y la universidad pública", agregaron.

Finalmente, recordaron que todo el equipo médico y no médico del Garrahan se adherirá al cese de actividades, desde el viernes 12 a las 7 de la mañana durante 24 horas. Sólo contarán con asistencia en internaciones y guardia. Además, invitaron a participar a toda la comunidad a la asamblea, que se realizará mañana a las 13 horas. (DIB)

Temas
Ver más

Pablo Grillo fue trasladado a rehabilitación neurológica

El teléfono de Petroni: lo que revelan las llamadas, los chats y la tercera causa en manos de Marijuan

Despidos en alza: el empleo privado sufrió la mayor caída desde 2016

Adorni: "Sin dudas cometimos errores, pero no vamos a modificar el rumbo"

Abad y De Pedro compartieron panel sobre la agenda industrial en Somos Industria

El Gobierno habla de "diálogo", pero Milei ya vetó el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

En agosto, una familia tipo necesitó $1.160.780 para no ser pobre

Javier Milei presentará el Presupuesto 2026 pero sin ir al Congreso

La inflación fue de 1,9% en agosto y por ahora la suba de dólar no pasa a precios

Universidades: tras el veto, hay paro el viernes y CONADU organiza una Marcha Federal

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente Javier Milei.

El Gobierno habla de "diálogo", pero Milei ya vetó el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Llega el tercer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires

Llega el tercer Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires

Por  Agencia DIB