martes 10 de febrero de 2026
Los gremios duros marcharon contra la reforma laboral y lanzaron una advertencia: "vamos a incendiar el país"

La marcha del Frente de Sindicatos Unidos tuvo lugar en Rosario. Contra la reforma laboral, anticiparon la posibilidad de un paro por tiempo indeterminado.

El frente de la marcha, en Rosario. 

Prensa UOM.

Los gremios más combativos dentro de la CGT endurecieron este martes su discurso contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno y advirtieron sobre una escalada del conflicto sindical a partir de la votación de mañana en el Senado. Anticipan paros, movilizaciones y la posibilidad de una huelga por tiempo indeterminado. El mensaje más contundente lo expresó en Rosario el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, durante una movilización previa a las jornadas de protesta convocadas a nivel nacional para este miércoles.

“Vamos a prender fuego el país, a través de una huelga por tiempo indeterminado. Sobran los motivos ”, afirmó Yofra en declaraciones realizadas en una transmisión en vivo de Cadena 3 Rosario, en el marco de una movilización sindical contra el proyecto oficial. El dirigente sostuvo que la reforma representa un ataque directo a los derechos laborales y llamó a profundizar las medidas de fuerza.

La protesta en Rosario se inscribe en un plan de acción más amplio de las dos CTA, la UOM, Aceiteros y otros gremios de la CGT, en el marco del Frente de Sindicatos Unidos. Para este miércoles preparan un paro con movilización al Congreso.

El endurecimiento del conflicto sindical también incluyó mensajes directos a los gobernadores y legisladores. Desde la marcha realizada en Santa Fe, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, advirtió que “ quienes avalen la reforma laboral estarán firmando su propia sentencia de muerte ”, en referencia al costo político que podría tener apoyar el proyecto del Ejecutivo.

Las centrales sindicales denuncian que la reforma no solo afecta derechos laborales básicos, sino que busca disciplinar al movimiento obrero y debilitar la capacidad de organización y protesta de los trabajadores. En ese marco, los gremios anticipan que las medidas podrían profundizarse si el Congreso avanza con el tratamiento sin modificaciones sustanciales.

