La reforma laboral en el Senado: fuertes cruces en el recinto y enfrentamientos fuera del Congreso

El Senado se disponía a votar el proyecto de reforma laboral que envió el gobierno de Javier Milei , al que le introdujo modificaciones en línea con pedidos de gobernadores y la CGT , al cabo de una extensa sesión con fuertes cruces entre oficialistas y opositores y luego de una protesta de organizaciones sindicales y políticas que fue interrumpida por graves incidentes entre manifestantes y la Policía, que aplicó el protocolo antipiquetes.

Con la CGT y sindicatos combativos en la calle, La Libertad Avanza y aliados buscarán avanzar con el proyecto del Gobierno de Modernización laboral.

La sesión se abrió con un quórum justo -38 manos- que el Gobierno obtuvo de legisladores del PRO y el radicalismo, además de sus 21 representes en la Cámara alta, incluido Luis Juez . También aportaron senadores alineados con los gobernadores Gustavo Sáenz , Osvaldo Jalil , Rolando “Rolo” Figueroa , Ignacio “Nacho” Torres y al jefe político de Misiones, Carlos Rovira . También, cercanos al cordobés Martín Llaryora y al correntino Gustavo Valdés .

La jornada legislativa transcurrió en un clima de tensión extremo: desde el mediodía se desarrolló en la Plaza de los Dos Congresos una nutrida marcha de protesta y rechazo a la iniciativa, convocada por la CGT y las dos CTA, a la que se sumó el gobernador Axel Kicillof -único mandatario provincial que estuvo en la protesta- y dirigentes de diversos partidos políticos y de organizaciones sociales.

Pero la manifestación no logró terminar en paz porque hacia las 15, tras cuatro horas de presencia en la plaza, se produjeron incidentes que involucraron a un pequeño grupo de encapuchados y a algunos de los 4.500 efectivos del operativo al mando de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva . El origen el difuso: el gobierno apuntó a fuerzas de izquierda y los organizadores hablaron de infiltrados.

Hubo varias escaramuzas y las fuerzas desplegadas (Policía Federal, de la Ciudad, Gendarmería y Prefectura) dispararon balas de goma contra los manifestantes a la altura de la cabeza, según se vio en videos que circularon en redes, y gases lacrimógenos. También usaron camiones hidrantes.

Seguridad denunció que manifestantes lanzaron bombas molotov e hirieron a siete efectivos, mientras que al menos catorce personas fueron detenidas. Jorge Macri le agregó a la cifra 40 demorados. Del lado de los manifestantes, hubo quince heridos.

El presidente Javier Milei siguió todo en la Quinta de Olivos, desde donde vía redes apoyó el accionar represivo. “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto... Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan... MAGA. Fin”, escribió. Mostró a encapuchados armando bombas molotov, a la vista de policías que los dejaron hacer.

¿Cómo queda el proyecto?

En lo central, el proyecto llegó al recinto con las modificaciones que la senadora Patricia Bullrich negoció con gobernadores, sindicatos y bancos. Por eso, se retiró el capítulo fiscal que bajaba el Impuesto a las Ganancias para las sociedades comerciales; la cuota sindical y los aportes a las obras sociales y las cuentas sueldos que no fueron habilitadas para las billeteras electrónicas no bancarias.

Además, en el plano de las modificaciones al proyecto, la derogación de los estatutos y regímenes especiales entrará en vigencia 180 días después de la sanción de la ley. Por otra parte, las empresas continuarán actuando como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical. Se agregan como servicios esenciales en sentido estricto el sistema educativo hasta el secundario; el transporte de caudales; servicios privados de seguridad y custodia que tendrán derecho a huelga restringido. Si un trabajador sufre un accidente o enfermedad ajenos a sus tareas laborales y no puede trabajar, recibirá el 50% de su salario básico.

En tanto, se mantuvo la letra original en cuenta a reducción de las indemnizaciones (excluye ítems como el aguinaldo) y crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con fondos que ahora iban al sistema previsional para financiar los despidos. Las vacaciones podrán fraccionarse a siete días y el trabajador solo podrá exigir tomarlas en verano una vez cada tres años; las horas extra tenderán a desaparecer con el banco de horas.

También se elimina la ultraactividad -permite que un convenio colectivo de trabajo continúe vigente incluso después de su fecha de vencimiento, hasta que se negocie uno nuevo- y da primacía a los convenios laborales de ámbitos menores (por empresa), siempre serán superiores a los colectivos, aunque fueran menos beneficiosos para los empleados.

Fuente: Agencia DIB