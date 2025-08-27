Necochea: un transportista muerto en un choque en cadena de camiones en la Ruta 228

El fatal accidente en la RN 228 involucró a cuatro camiones. (Noticias Necochea)

En un choque múltiple en la Ruta Nacional 228, en cercanías del acceso a Necochea, se vieron involucrados cuatro camiones y hubo que lamentar la muerte de uno de los choferes, un transportista oriundo de Orense.

El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en el kilómetro 5 de la ruta, en medio de una densa niebla mezclada con humo. En ese lugar y momento impactaron cuatro camiones de gran porte y falleció Jonatan Emanuel Roda, de 35 años.

Según el parte policial, en el hecho también intervinieron Juan Ignacio Roda (32), de Oriente, conductor de un camión VW; Federico Tercero (45), de Mar del Plata, al mando de un Iveco; y Lucas Castro (27), conductor de un VW con acoplado que volcó sobre la banquina. Todos estos camioneros resultaron ilesos y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias.

Como consecuencia del vuelco del acoplado, se complicó la operación de los servicios de emergencia y se generaron demoras en la circulación.

En horas de esta mañana, la Ruta 228 continuaba parcialmente cortada en ambos sentidos mientras se trabajaba en las pericias y el despeje de los vehículos involucrados. La causa fue caratulada como “Homicidio Culposo” y quedó a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial Necochea, a cargo del letrado Guillermo Sabatini. (DIB)

