miércoles 27 de agosto de 2025
27 de agosto de 2025 - 10:16

Necochea: un transportista muerto en un choque en cadena de camiones en la Ruta 228

Según la Policía, la niebla y el humo que cubrían la zona durante la madrugada causó la colisión de los cuatro vehículos.

Por Agencia DIB
El fatal accidente en la RN 228 involucró a cuatro camiones. (Noticias Necochea)

El fatal accidente en la RN 228 involucró a cuatro camiones. (Noticias Necochea)

En un choque múltiple en la Ruta Nacional 228, en cercanías del acceso a Necochea, se vieron involucrados cuatro camiones y hubo que lamentar la muerte de uno de los choferes, un transportista oriundo de Orense.

Leé Además
La cuestionada fiscal Virginia Creimer. (Tiempo Judicial)

Las pericias cuestionadas de Virginia Creimer: de juicios mediáticos a denuncias judiciales
La costa bonaerense se posiciona como nuevo destino para el avistaje de ballenas 

La temporada de ballenas en Argentina atraviesa un momento único

El siniestro ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en el kilómetro 5 de la ruta, en medio de una densa niebla mezclada con humo. En ese lugar y momento impactaron cuatro camiones de gran porte y falleció Jonatan Emanuel Roda, de 35 años.

Según el parte policial, en el hecho también intervinieron Juan Ignacio Roda (32), de Oriente, conductor de un camión VW; Federico Tercero (45), de Mar del Plata, al mando de un Iveco; y Lucas Castro (27), conductor de un VW con acoplado que volcó sobre la banquina. Todos estos camioneros resultaron ilesos y fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias.

Como consecuencia del vuelco del acoplado, se complicó la operación de los servicios de emergencia y se generaron demoras en la circulación.

En horas de esta mañana, la Ruta 228 continuaba parcialmente cortada en ambos sentidos mientras se trabajaba en las pericias y el despeje de los vehículos involucrados.

La causa fue caratulada como “Homicidio Culposo” y quedó a cargo de la UFI N°3 del Departamento Judicial Necochea, a cargo del letrado Guillermo Sabatini. (DIB)

Temas
Seguí leyendo

Las pericias cuestionadas de Virginia Creimer: de juicios mediáticos a denuncias judiciales

La temporada de ballenas en Argentina atraviesa un momento único

Tragedia en Berisso: un motociclista murió tras chocar contra un poste

Cuando Wagner sonó en el aire: la ópera que encendió la radio desde Argentina al mundo un 27 de agosto de 1920

Provincia: ¿cuándo cobran los trabajadores estatales, docentes, personal de salud y judiciales?

Incendio en La Plata: los vecinos comienzan a volver a sus hogares

El femicida de San Antonio de Areco había sido condenado por el crimen de "La Clotta" Lanzetta en 2001

La Provincia giró los fondos de los Juegos Bonaerenses a los municipios

Comenzó otra jornada del paro de controladores aéreos: más de 15 mil pasajeros afectados

Banco Provincia y Provincia NET lanzaron el Concurso de Innovación Financiera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Los “locos de la azotea”: Luis Romero Carranza, César Guerrico, Miguel Mujica y Enrique Susini . video

Cuando Wagner sonó en el aire: la ópera que encendió la radio desde Argentina al mundo un 27 de agosto de 1920

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

El fatal accidente en la RN 228 involucró a cuatro camiones. (Noticias Necochea)

Necochea: un transportista muerto en un choque en cadena de camiones en la Ruta 228

Por  Agencia DIB