Sergio Massa votó en Tigre y habló de "tranquilidad" y "alivio"

Sergio Massa aseguró que la elección "va a funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad"

El patio de la Escuela Primaria N°19 de Tigre lo recibió como en tantas elecciones. Sergio Massa , ex candidato presidencial y jefe del Frente Renovador, llegó cerca del mediodía, saludó a los fiscales y se metió en el cuarto oscuro. Al salir, buscó transmitir calma: “El proceso electoral está funcionando muy bien y nos va a dar la tranquilidad de que a las 18 vamos a tener la opinión de los que viven en Buenos Aires ”.

La jornada en ese establecimiento del norte del conurbano no había empezado en hora. La ausencia de autoridades de mesa demoró más de una hora la apertura, un detalle que no pasó desapercibido entre los votantes.

Massa votó en la mesa 115 de la Escuela “Martín Fierro” acompañado por su esposa, Malena Galmarini, candidata a senadora provincial por la primera sección electoral . “Es muy importante aprovechar cada minuto que tenemos para pedirle a la gente que vaya a votar, que agarre su documento después de comer, que vaya a participar por sus sueños, por su esperanza”, sostuvo.

Massa eligió un tono convocante: “Es una elección muy ordenada, la primera experiencia con una elección provincial, todo un desafío. Quiero pedirle a la gente que vaya a votar, que agarre su documento y vaya a participar, no importa a quién vote”.

Con el celular en la mano, dijo haber hablado con intendentes y con el gobernador Axel Kicillof, y repitió que el operativo avanzaba sin sobresaltos. Frente a la participación cercana al 30% al mediodía, opinó: “Comparado con otras provincias es un buen número”. Y fue más allá: “Esta votación va a funcionar como termómetro de lo que quiere la sociedad”.

Respecto de su nuevo rol, afirmó: “Malena me ha acompañado muchas veces, esta vez yo la acompaño a ella. Acompañar, ayudar y estar es tan valioso como protagonizar”. En esa misma línea, destacó al candidato a concejal de Tigre, Sebastián Rovira, y habló de la “generosidad” de Axel Kicillof en el armado de las listas.

La sonrisa apareció cuando le recordaron su historial en las urnas: diez candidaturas en las últimas quince elecciones. “Con un poco de alivio”, admitió, al describir cómo vive, por primera vez en años, una jornada sin su nombre en las boletas.

Finalmente, trazó una mirada nacional: “La Argentina es un país que tiene recursos naturales, una matriz industrial que hay que cuidar y universidades públicas que permiten la movilidad social ascendente”. Y planteó el desafío político de los comicios: “Para el oficialismo, el desafío es demostrar que tiene un programa de gobierno más allá de un resultado electoral; para la oposición las elecciones constituyen la enorme oportunidad de mostrar que hay un conjunto de la sociedad que cree en otro modelo de país”.

Horas después, trasladó su mensaje a las redes. En X (@SergioMassa) escribió: “Hoy la provincia de Buenos Aires puede demostrar, en unidad, que hay otro camino. Vayamos a votar con alegría y esperanza, porque es la mejor herramienta que tenemos para consolidar un camino alternativo para Argentina”.