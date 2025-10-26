Sergio Massa: "Hay que construir una agenda de lo que sí queremos para la Argentina"

Sergio Massa votó en Tigre y remarcó que la elección es “una oportunidad para construir una alternativa con unidad y responsabilidad”, y advirtió que el país atraviesa un momento político clave.

El dirigente del peronismo y referente de Fuerza Patria, Sergio Massa , emitió su voto en la Escuela Primaria N°19 “Martín Fierro” del partido bonaerense de Tigre . En diálogo con la prensa, subrayó que la elección legislativa representa “una oportunidad para construir una alternativa con unidad y responsabilidad”, y advirtió que el país atraviesa un momento político clave.

“Estamos ante una elección crucial. El Gobierno pone en juego ese 55% de apoyo que decía respaldar sus decisiones. Y nosotros, como oposición, ponemos en juego la capacidad de representar a todos aquellos sectores que no comparten el camino elegido por el oficialismo”, expresó el exministro de Economía, en alusión al peso político que tendrá el resultado en la composición del Congreso.

Massa destacó que el proceso electoral será determinante para delinear el futuro inmediato y llamó a sostener la unidad dentro del peronismo. “La unión hace la fuerza. En la política, en las familias y en la vida cotidiana, el trabajo conjunto siempre construye más. Sumar desde la diferencia es lo que nos hace más fuertes”, afirmó.

Durante la jornada, el líder del Frente Renovador mantuvo comunicación con gobernadores y candidatos de distintas provincias, entre ellas La Pampa, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro y Santa Cruz, y valoró “el alto nivel de participación ciudadana” que se registraba en todo el país.

Massa pidió especial atención a dos ejes centrales de los comicios: el resultado en la provincia de Buenos Aires, a la que definió como “la madre de todas las batallas”, y la nueva composición del Congreso, que -sostuvo- será clave para definir el rumbo político y económico de la Argentina. “El Gobierno tiene la obligación de construir una mayoría que hoy no tiene, y nosotros la responsabilidad de seguir siendo la primera minoría que representa a la oposición”, enfatizó.

Construir una agenda

Pensando en el escenario posterior a la elección, el dirigente planteó que la tarea de la oposición debe ir más allá de la confrontación. “Tenemos que construir una agenda no solo vinculada a lo que no queremos, sino también a lo que sí queremos para la Argentina”, dijo, en un mensaje orientado a proyectar una plataforma común entre los distintos sectores del justicialismo.

Finalmente, Massa remarcó la necesidad de mirar hacia adelante con una perspectiva federal e inclusiva: “Más allá del resultado, el desafío será reconstruir la unidad y consolidar un espacio que ofrezca una salida democrática, social y federal frente al modelo de exclusión y desigualdad que propone el actual gobierno”.

Con un tono moderado y de convocatoria, el ex titular de Economía cerró su declaración llamando a “superar la fragmentación” y “poner el foco en las soluciones concretas que necesita la gente”.