jueves 23 de octubre de 2025
23 de octubre de 2025 - 11:47

Se va Mariano Cúneo Libarona y solo quedan, por ahora, cinco ministros del primer Gabinete

El ministro de Justicia se va tras las elecciones nacionales de este domingo. Bullrich y Petri que irán por una banca en el Congreso también se irán.

Por Agencia DIB
Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo, con lo que, por el momento, solamente quedarán cinco nombres del Gabinete original, aunque dos de ellos, Patricia Bullrich y Luis Petri se irán para asumir sus bancas en el Congreso.

La represa de Alicurá. 

Milei pone en venta cuatro centrales hidroeléctricas y hay alerta por Atucha
Un avión de Aerolíneas Argentinas.

Los vuelos de Aerolíneas sufrirán demoras y cancelaciones este viernes

La renuncia de Cúneo Libarona todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes. Tanto del círculo de Javier Milei como del actual funcionario, confirman la decisión.

El ministro de Justicia, uno de los que llegó a su cargo el 10 de diciembre de 2023, hace tiempo que venía amagando con dejar el puesto. En la intimidad, cree que cumplió con la mayoría de los objetivos que se había planteado.

Cúneo Libarona será el segundo ministro en salir del actual Gabinete antes de que Milei inicie su reestructuración, como anunció que hará tras las elecciones. El primero fue Gerardo Werthein, quien dimitió a la Cancillería, en medio de una fuerte con el asesor Santiago Caputo, que busca mayor poder pese a la resistencia de Karina Milei.

A su alejamiento se sumará en diciembre el de Bullrich, actual ministra de Seguridad que seguramente será elegida el domingo como senadora por la Ciudad de Buenos Aires. En ese caso, el Gobierno analiza unificar esa cartera con Justicia y para ese puesto suena fuerte el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro. Sería, otro dirigente de gen PRO en la administración libertaria.

En tanto, Petri, en Defensa, también dejaría su cargo en diciembre para asumir una banca de diputado por Mendoza. “Somos un equipo y el director técnico de ese equipo es el presidente y él define los cambios. Sin lugar a dudas, después del 26 de octubre van a haber otros cambios más en el Gabinete y es normal, natural y es saludable que así sea”, sostuvo Petri.

Del Gabinete original, aún permanecen en puestos Sandra Pettovello (Capital Humano), Guillermo Francos (jefe de Gabinete aunque llegó como ministro del Interior) y Luis Caputo (Economía). Si bien son versiones, estos dos últimos nombres también están bajo observación del Presidente.

Del Gabinete original, renunciaron o fueron reemplazados en estos años Nicolás Posse (jefe de Gabinete), Mario Russo (Salud), Diana Mondino (Relaciones Exteriores) y Guillermo Ferraro (Infraestructura). (DIB)

Axel Kicillof con la Boleta Única Papel. 

