Santilli estuvo con intendentes bonaerenses de PRO y lanzó un mensa de apertura electoral para 2027

El ministro del Interior, Diego Santilli, recibió hoy a un grupo de intendentes y legisladores bonaerenses de PRO junto al jefe de partido en la provincia, Cristian Ritondo, ante quienes lanzó un mensaje de apertura electoral para el año próximo: vamos a trabajar en conjunto para sacar al kirchnerismo de la provincia”.

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En el encuentro hubo mayoría de alcaldes y en la agenda estuvo la situación de las comunas, cuyas dificultades atribuyeron a la gestión de Axel Kicillof. “La provincia no aguanta más la gestión que lleva adelante Kicillof, que ha empeorado todas las variables”, dijo Ritondo, según se comunicó oficialmente.

Uno de los objetivos del encuentro fue limar asperezas en la convivencia de los alcaldes PRO con concejales libertarios para evitar ruidos de gestión. “Tenemos que sostener el rumbo del Presidente Milei. Los argentinos han hecho un esfuerzo enorme. No tenemos que volver atrás”, dijo Santilli.

En la agenda también se incluyó la situación de gestión de las comunas, en muchas de las cuales hay parálisis de obras y pagos atrasados. El ministro del Interior, que tiene a su cargo tomó nota de los planteos, que también atañen al ministro de Economía, Luis Caputo.

Pero el mensaje político más fuerte estuvo apuntado a la construcción de poder para 2027, año en el cual Santilli aspira a ser candidato a gobernador, aunque no se haya hablado puntualmente de candidaturas.

"Estoy convencido de que vamos a trabajar en conjunto. Con Cristian, con Sebastián Pareja y con el radicalismo estamos haciendo un trabajo articulado, y yo valoro ese trabajo”, dijo Santilli. La referencia a Pareja, aspirante a competir por LLA y a los radicales, no pasaron desapercibas: el dijo es el de una alianza electoral amplia, que incluya a la UCR además de a los libertarios y PRO en la misma oferta.

Del encuentro participaron: Soledad Martinez (Vicente López); Marcelo Matzkin (Zárate); Juan Ibarguren (Pinamar); Fernando Bouvier (Arrecifes); Jorge Etcheverry (Lobos): Sebastián Abella (Campana), Javier Martinez (Pergamino), María José Gentile (9 de Julio), Juan Fiorini (Junín), Guillermo Montenegro (Senador provincial), Agustín Neme (Gral. Pueyrredón), Alejandro Rabinovich (Presidente Bloque PRO Diputados BA) y Pablo Petrecca (Presidente Bloque PRO Senado BA).

Fuente: Agencia DIB,