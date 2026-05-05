martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 18:37

Promo lectora del Banco Provincia: entrada gratis a la Feria del Libro con Cuenta DNI o tarjetas

Este miércoles será el día desctado del Banco en la Feria. Además de entrada gratis, habrá una agenda especial de eventos culturales.

El Stand del Banco en la Feria del Libro.&nbsp;

El Stand del Banco en la Feria del Libro. 

Prensa Banco Provincia.

Banco Provincia tendrá su día destacado en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este miércoles, cuando habrá entrada gratuita al predio de la Rural de Palermo para quienes sean usuarios de la billetera digital Cuenta DNI o titulares de tarjetas emitidas la entidad financiera bonaerense.

Más noticias
Cuenta DNI renueva todos los beneficios y promociones, en diversos rubros.

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app
El contratista Matías Tabar. 

Votante de Milei, antiperonista y proveedor de un municipio: ¿quién es el contratista de Adorni?

El Banco comunicó que habrá una agenda especial pensada para acercar la cultura a más personas y seguir ampliando los beneficios para sus clientes y clientas. Durante esa jornada, quienes cuenten con tarjetas emitidas por el Banco o sean usuarios/as de la billetera digital Cuenta DNI podrán ingresar gratis al predio de La Rural, en Palermo.

“El Día Banco Provincia se enmarca en la participación de la banca pública bonaerense como sponsor principal y exclusivo del rubro financiero en la Feria, con una presencia que combina beneficios comerciales, actividades culturales y propuestas de educación financiera”, se indicó a través de un comunicado oficial.

A lo largo de toda la muestra, los clientes y clientas pueden acceder a descuentos en la compra de libros y cuotas sin interés en los stands adheridos, utilizando tarjetas de crédito del Banco o Cuenta DNI.

La agenda del miércoles incluye una programación cultural especial: a las 16, en el stand institucional del Banco ubicado en el Pabellón Azul, se realizará una mateada literaria en la que participará la escritora Alejandra Kamiya, integrante del nuevo jurado del Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026 y el poeta César González, quien formó parte del jurado en la edición 2025.

También se pondrá en foco qué se busca en los cuentos participantes, con el objetivo de incentivar la inscripción en los últimos días del concurso. La actividad contará con la participación de Pablo Ortiz, ganador de la edición anterior, y autoridades del Banco y será moderada por la periodista Cecilia Bona.

Más tarde, a las 18, la banca pública bonaerense ofrecerá el Atardecer Banco Provincia, un show musical con Iván Noble en la Carpa de la Pista Central, que contará con la apertura de Marina Wil. El espectáculo tendrá una capacidad para 3.000 personas, con ingreso por orden de llegada, y forma parte de las actividades previstas por el 50° aniversario de la Feria del Libro.

“Durante toda la Feria, del 23 de abril al 11 de mayo de 2026, las personas usuarias de tarjetas de crédito Banco Provincia pueden acceder a una promoción especial en la compra de libros en stands adheridos: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, con un 10% adicional para quienes paguen mediante tecnología NFC a través de la billetera digital Cuenta DNI. Este beneficio no tiene tope de reintegro.

Además, en el stand de la provincia de Buenos Aires hay un 25% de descuento con Cuenta DNI, con un tope de $8.000 por persona durante toda la muestra, válido para pagos con dinero en cuenta.

El stand institucional ofrece durante toda la Feria un espacio interactivo con actividades abiertas al público, donde se difunden las ediciones del Gran Premio Banco Provincia de Literatura, se proyectan audiocuentos de obras ganadoras y se desarrollan charlas y acciones vinculadas a la educación financiera. De esta forma, Banco Provincia reafirma su compromiso histórico con la cultura, el acceso al libro y el acompañamiento a las industrias culturales bonaerenses.

Temas
Ver más

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

Votante de Milei, antiperonista y proveedor de un municipio: ¿quién es el contratista de Adorni?

Pablo Grillo: el fiscal pidió elevar a juicio la causa

Una entidad pública solventó los viáticos y la estadía de Kicillof en España, y él se pagó el pasaje

Milei, con gestos de respaldo a Adorni tras la polémica por la declacion del contratista Tabar 

Escándalo en Villa Gesell: la sesión del Concejo para rechazar el Presupuesto terminó entre insultos y agresiones

Milei contra los periodistas: "El sistema de medios en Argentina no es libre"

El Senado conformó sus comisiones permanentes, paso clave para sesionar

Axel Kicillof viaja a Córdoba en medio de la interna con el kirchnerismo

La Provincia enfría, por ahora, el reclamo de la Corte por las vacantes

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
La concejala Clarisa Armando, a la izquierda, es agredida en el recinto del HCD de Villa Gesell. video

Escándalo en Villa Gesell: la sesión del Concejo para rechazar el Presupuesto terminó entre insultos y agresiones

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

La presidenta de la Cámara de Puertos Privados Comerciales, Gabriela Ardissone, recordó que el sistema portuario canaliza alrededor del 90% de las exportaciones e importaciones argentinas.

Puertos privados advierten que sin inversión logística peligra el salto exportador