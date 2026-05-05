Promo lectora del Banco Provincia: entrada gratis a la Feria del Libro con Cuenta DNI o tarjetas

Banco Provincia tendrá su día destacado en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este miércoles, cuando habrá entrada gratuita al predio de la Rural de Palermo para quienes sean usuarios de la billetera digital Cuenta DNI o titulares de tarjetas emitidas la entidad financiera bonaerense.

Cuenta DNI: todos los descuentos del mes de mayo y cuotas sin interés con la app

El Banco comunicó que habrá una agenda especial pensada para acercar la cultura a más personas y seguir ampliando los beneficios para sus clientes y clientas. Durante esa jornada, quienes cuenten con tarjetas emitidas por el Banco o sean usuarios/as de la billetera digital Cuenta DNI podrán ingresar gratis al predio de La Rural, en Palermo.

“El Día Banco Provincia se enmarca en la participación de la banca pública bonaerense como sponsor principal y exclusivo del rubro financiero en la Feria, con una presencia que combina beneficios comerciales, actividades culturales y propuestas de educación financiera”, se indicó a través de un comunicado oficial.

A lo largo de toda la muestra, los clientes y clientas pueden acceder a descuentos en la compra de libros y cuotas sin interés en los stands adheridos, utilizando tarjetas de crédito del Banco o Cuenta DNI.

La agenda del miércoles incluye una programación cultural especial: a las 16, en el stand institucional del Banco ubicado en el Pabellón Azul, se realizará una mateada literaria en la que participará la escritora Alejandra Kamiya, integrante del nuevo jurado del Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026 y el poeta César González, quien formó parte del jurado en la edición 2025.

También se pondrá en foco qué se busca en los cuentos participantes, con el objetivo de incentivar la inscripción en los últimos días del concurso. La actividad contará con la participación de Pablo Ortiz, ganador de la edición anterior, y autoridades del Banco y será moderada por la periodista Cecilia Bona.

Más tarde, a las 18, la banca pública bonaerense ofrecerá el Atardecer Banco Provincia, un show musical con Iván Noble en la Carpa de la Pista Central, que contará con la apertura de Marina Wil. El espectáculo tendrá una capacidad para 3.000 personas, con ingreso por orden de llegada, y forma parte de las actividades previstas por el 50° aniversario de la Feria del Libro.

“Durante toda la Feria, del 23 de abril al 11 de mayo de 2026, las personas usuarias de tarjetas de crédito Banco Provincia pueden acceder a una promoción especial en la compra de libros en stands adheridos: 20% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, con un 10% adicional para quienes paguen mediante tecnología NFC a través de la billetera digital Cuenta DNI. Este beneficio no tiene tope de reintegro.

Además, en el stand de la provincia de Buenos Aires hay un 25% de descuento con Cuenta DNI, con un tope de $8.000 por persona durante toda la muestra, válido para pagos con dinero en cuenta.

El stand institucional ofrece durante toda la Feria un espacio interactivo con actividades abiertas al público, donde se difunden las ediciones del Gran Premio Banco Provincia de Literatura, se proyectan audiocuentos de obras ganadoras y se desarrollan charlas y acciones vinculadas a la educación financiera. De esta forma, Banco Provincia reafirma su compromiso histórico con la cultura, el acceso al libro y el acompañamiento a las industrias culturales bonaerenses.