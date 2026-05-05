martes 05 de mayo de 2026
5 de mayo de 2026 - 18:08

Votante de Milei, antiperonista y proveedor de un municipio: ¿quién es el contratista de Adorni?

Matías Tabar es un vecino muy conocido de Capilla del Señor. Vice de AA arquitectura, trabajó para el municipio. En las redes se muestra como durioso anti K.

Por Agencia DIB
El contratista Matías Tabar.&nbsp;

El contratista Matías Tabar. 

Matías Tabar, el contratista que declaró que Manuel Adorni le pagó US$ 245.000 en efectivo por remodelarle una casa, es un vecino muy conocido en Capilla del Señor, donde todos los tienen por un convencido antiperonista que votó a Javier Milei después de haberlo hecho por Mauricio Macri.

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Tabar, que ejerce la vicepresidencia del Grupo AA Arquitectura SRL, tiene un historial de redes sociales que deja bien en claro su mirada política, con posteos constantes contra del kirchnerismo (cuestionamientos por corrupción en la obra pública) y Alberto Fernández; también hay mensajes de rechazo al sindicalismo (críticas a Roberto Baradel y a los Moyano).

En su actividad profesional, Tabar se relacionó con el estado municipal -la cabecera del partido es Exaltación de la Cruz, que ejerce Diego Nanni, un peronista referenciado con Axel Kicillof. Esa particularidad llevó a algunas cuentas libertarias en redes a acusarlo de mentir en su declaración con la finalidad de perjudicar a Adorni.

Pero en la ciudad descreen fuertemente de esa posibilidad, dado su conocido perfil político: varias veces en público se manifestó como votante primero de Juntos pro el Cambio y luego de La Libertad Avanza, siempre en virtud de su rechazo al peronismo.

Su mujer María Laura Passarella también fue y es proveedora municipal gracias a sus negocios de ropa: le vende ambos de enfermería, entre otras prendas, a la Comuna. Incluso fue candidata a concejal, cargo que ganó y ocupó durante cuatro años.

Este lunes, Tabar le aseguró al fiscal Gerardo Pollicita que Adorni le pagó un cuarto de millón de dolares por izquierda, es decir, sin factura, por una casa que costó US$ 120.000.

Reconocido prácticamente de deportes extremos, Tabar se asoció con Facundo Heine en AA Arquitectura luego de fracasar en un emprendimiento del rubro con su hermano Tomás Tabar.

Dado los valores que se manejan en el mercado inmobiliario local, en la ciudad desconfían mucho de que la remodelación de la Casa en Indio Cuá, un country devaluado, que está lejos del híper lujo, haya costado los USD 245.000 que declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita.

Fuente: Agencia DIB.

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