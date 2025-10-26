domingo 26 de octubre de 2025
26 de octubre de 2025 - 22:30

Santiago del Estero: Elías Suárez, del Frente Cívico, es el nuevo gobernador

Ganó por casi el 70% de los votos sobre Ítalo Cioccolani, de La Libertad Avanza, y gobernará Santiago del Estero.

Por Agencia DIB
Elías Suárez, nuevo gobernador de la provincia de Santiago del Estero.

Elías Suárez, nuevo gobernador de la provincia de Santiago del Estero.

El actual jefe de Gabinete del Gobierno de Santiago del Estero y candidato del Frente Cívico, Elías Suárez, ganó por casi el 70% de los votos sobre Ítalo Cioccolani, de La Libertad Avanza, y es el nuevo gobernador de la provincia.

En las elecciones nacionales, en Santiago se impuso el Frente Cívico por Santiago con poco más del 50% entre los diputados y más del 55% en la categoría senadores, por delante de Frente Fuerza Patria Peronista (se quedó con el tercer senador), en torno del 20%. La Libertad Avanza finalizó en el tercer lugar, con alrededor del 15%.

Suárez, de 69 años, logró la victoria y se impuso a su principal contrincante, el exmiembro de PRO y actual titular de la Anses santiagueña. Con este triunfo, el Frente Cívico extenderá a 24 años ininterrumpidos su hegemonía en la provincia. No obstante, será la primera gestión del partido sin Gerardo Zamora, cuatro veces gobernador, y Claudia Ledesma Abdala, que fue gobernadora en una ocasión, a la cabeza.

Este domingo, los santiagueños concurrieron a las urnas para elegir gobernador, además de participar en las elecciones legislativas nacionales y provinciales. La contienda por la gobernación tuvo cuatro candidatos: por el Frente Cívico, Suárez (jefe de Gabinete de la gestión de Zamora); por La Libertad Avanza (LLA), Ciocolani; por Despierta Santiago (una alianza del radicalismo, PRO y el Movimiento Viable), el actual diputado provincial Alejandro Parnás; y la única mujer candidata, Verónica Larcher, miembro del Frente Renovador. (DIB)

