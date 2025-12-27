Renunciaron dos jueces más a órganos disciplinarios de AFA en medio de la investigación contra "Chiqui" Tapia

Dos altos jueces que integran el fuero federal renunciaron en las últimas horas a los cargos que tenían en sendos organismos disciplinarios de la AFA -el Tribunal de Ética y la Cámara de Resolución de Conflictos-, en medio del avance de las investigaciones contra el titular del organismo rector del fútbol, Claudio “Chiqui” Tapia, por presunto fraude, evasión y lavado de dinero.

Los renunciantes son Diego Barroetaveña, designado en la cámara de Casación Federal y Ignacio Pérez Curci, presidente de la Cámara Federal de Mendoza. El primero estaba en el Tribunal de Ética u Disciplina y el segundo en la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA. Ambas salidas fueron confirmadas por el diario Clarín, que las publicó en su web.

Las renuncias llegan después de que la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidiera a la Corte Suprema que disponga el cese de las funciones de todos los magistrados del Poder Judicial de la Nación en el Tribunal de Disciplina, de Ética y de Apelaciones de la AFA. Por ese motivo, se esperan más renuncias para los próximos días.

Las salidas se dan ante la posibilidad de que alguno de estos magistrados tenga que entender en algunos de los procesos que involucran a la AFA, Tapia o a su segundo, Pablo Toviggino.

Más renuncias en la AFA

Pero no son las primeras salidas en estos tribunales tras el escándalo. Hace diez días, abandonó su cargo en la Asociación del Fútbol Argentino el juez federal Néstor Barral, desde 2020 camarista federal de San Martín. Como integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA no firmó la resolución contra Juan Sebastián Verón, el presidente de Estudiantes, por el pasillo de espaldas a Rosario Central, el campeón designado por la AFA.

Otra renuncia en Disciplina había sido la de Martín Peluso, juez en lo Criminal y Correccional Nº 9 de la Ciudad de Buenos Aires. También Esteban Mahiques, funcionario de la Cancillería e hijo del camarista de la Casación Federal Carlos Mahiques.

Hasta el inicio del escándalo, la estructura de la AFA contaba con 26 jueces en sus tribunales de Disciplina, Apelaciones y Ética.

Fuente: Agencia DIB.