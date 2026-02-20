viernes 20 de febrero de 2026
20 de febrero de 2026 - 13:39

La CGT apuesta por judicializar la reforma laboral: "Es inconstitucional"

Lo afirmó Jorge Sola, uno de los tres líderes de la central obrera, luego de la luz verde que la iniciativa recibió en la Cámara Baja.

Por Agencia DIB
Uno de los líderes de la CGT,&nbsp;Jorge Sola.

Así lo hizo saber uno de los líderes de la CGT, Jorge Sola, quien dijo que tras el paro de 24 horas, la organización se prepara para dar nuevos golpes. "Vamos a judicializar la ley en su totalidad. Es inconstitucional", explicó.

Desde la disolución del fuero nacional del Trabajo, hasta el pago de indemnizaciones en cuotas, la limitación del derecho a huelga y la creación del polémico Fondo de Asistencia Laboral (FAL), los letrados de la entidad están trabajando en los puntos de la normativa que estiman chocan contra la Constitución nacional y los convenios de la OIT, abriendo un escenario de profunda inseguridad jurídica.

"Estamos avanzando fuertemente en el escenario de la judicialización de la ley en su totalidad y de algunos artículos en particular", anticipó Sola a Radio La Red, sobre la estrategia con la que la CGT pretende frenar la reforma laboral impulsada por Javier Milei. Más allá de los artículos que consideran inconstitucionales, el debate pasa por saber, por ejemplo, qué régimen indemnizatorio regirá para quienes fueron contratados bajo la ley anterior.

En el mismo sentido, Cristian Jerónimo (otro de los secretarios generales de la CGT) dijo que no se quedarán de brazos cruzados frente a la reforma. “Nos queda otra instancia, que es la judicial. Lo venimos diciendo: vamos a ir a la justicia porque este proyecto de ley va en contra de la Constitución Nacional”, sostuvo.

