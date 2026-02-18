Reforma laboral: sin el artículo de licencias, Diputados sesiona este jueves desde las 14

El debate por la reforma laboral llega a la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados sesionará mañana jueves a las 14 con el objetivo de aprobar con modificaciones el proyecto de reforma laboral. Si obtiene media sanción, la iniciativa volverá al Senado para su tratamiento definitivo, previsto para el viernes 27.

La CGT confirmó el paro, mete presión a diputados indecisos y habló del "fracaso del plan económico"

Kicillof junto a otros gobernadores rechazan la reforma laboral y advierten que "no moderniza, precariza"

El pedido de sesión fue formalizado por el presidente del bloque de La Libertad Avanza , Gabriel Bornoroni , y acompañado por los jefes de bloque de la UCR , el PRO , Innovación Federal , Independencia , Producción y Trabajo , el MID y La Neuquenidad . En caso de asistencia perfecta, la sesión deberá iniciarse con 132 legisladores, ya que Provincias Unidas, Unión por la Patria (UxP) y la izquierda anticiparon que no darán quórum.

La convocatoria se presentó luego de que comenzara a firmarse el dictamen de comisión, que ya no incluirá el artículo 44 referido a cambios en el pago de licencias por enfermedad o accidente no laboral. Poco antes de las 18, el oficialismo reunía 44 firmas -27 de la Comisión de Presupuesto y 17 de Trabajo-, según informó el diputado Lisandro Almirón . El dictamen de mayoría fue rubricado por los bloques que impulsaron la sesión.

Bornoroni había anticipado al inicio del debate que se eliminaría el artículo que establecía el pago del 50% del salario en casos de accidentes o enfermedades ajenas al ámbito laboral, y del 75% cuando el trabajador tuviera familia a cargo.

Unión por la Patria presentó un dictamen propio con una propuesta alternativa que plantea revertir desregulaciones recientes y ampliar derechos laborales, con el argumento de adecuarlos a los cambios tecnológicos y productivos.

Paro de la CGT

En paralelo, la CGT realizará mañana su cuarto paro general desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Otros espacios sindicales sumarán una movilización frente al Congreso. Se prevé una jornada con actividad reducida por la paralización del transporte público, incluida la UTA, que integra la central obrera aunque no su consejo directivo.

El secretario del Seguro y miembro del triunvirato de la CGT, Jorge Sola, ratificó la huelga por 24 horas sin movilización y sostuvo que “Argentina se paralizará de punta a punta”. A su vez, gremios considerados “duros” -como la UOM, Aceiteros y Pilotos-, junto a la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores y sindicatos de izquierda, decidieron reforzar la medida con una marcha al Congreso, como ocurrió la semana pasada durante el debate en el Senado.

Desde el Gobierno confirmaron que se aplicará el protocolo antipiquetes desde las primeras horas del día.

Fuente: Agencia DIB