Graves incidentes con la caravana de Javier Milei en Lomas: a él lo evacuaron y José Luis Espert huyó en moto

Milei en Lomas de Zamora, segundos antes de que se desaten los incidentes.

La caravana preelectoral que Javier Milei intentó realizar por Lomas de Zamora duró apenas cinco minutos: la comitiva quedó en medio de incidentes provocados por manifestantes que protestaban por el ajuste, por lo que el presidente debió ser evacuado de urgencia, mientras que José Luis Espert, el primer candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, debió escapar en una moto.

Los hechos se produjeron mientras que Milei y Espert, montados en una camioneta junto a candidatos como Maximiliano Bondarenko y Sebastián Parejes, primero y quinto de la lista de la tercera sección, circulaba por el centro de Lomas. Primero hubo insultos y silbidos y luego volaron algunos objetos hacia la comitiva. Desde La Libertad Avanza denunciaron que hubo empleados de la municipalidad que comanda el peronismo Federico Otermín infiltrados.

Hasta ahora, los operativos para las visitas electorales de Milei los manejó siempre la Casa Militar en coordinación con fuerzas federales. El lunes, en Junín, hubo incidentes entre militantes libertarios y manifestantes que casi terminan en un enfdrentamiento directo con Espert, que fue a desafiarlos. En esa ciudad, el intendente -también candidato- es Pablo Petrecca, de PRO. NOTICIA EN DEARROLLO

