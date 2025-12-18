Qué dice el polémico artículo 75 del Presupuesto, que derogaba las leyes de Universidades y Discapacidad

En la primera sesión de la Cámara de Diputados con la nueva composición surgida tras las elecciones, el oficialismo logró aprobar en general el Presupuesto 2026, el primero que el presidente Javier Milei consigue validar en sus dos años de gestión. Sin embargo, pese a las negociaciones de último momento, el Gobierno sufrió un revés clave: se rechazó el capítulo 11, que incluía el controvertido artículo 75, uno de los puntos más cuestionados del proyecto y que derogaba las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad .

Diputados se encamina a aprobar el primer presupuesto de Milei: ¿cuáles son sus claves?

El Gobierno advierte que el Presupuesto aprobado no le sirve porque "obliga a gobernar con déficit"

El oficialismo decidió agrupar todos esos puntos en un mismo capítulo y fo rzar una votación por capítulos y no por artículos , con el objetivo de blindar el artículo 75 y evitar deserciones entre sus aliados. La maniobra generó fuertes críticas, incluso dentro del PRO, y terminó jugando en contra del Gobierno.

Contra las expectativas del propio oficialismo, el capítulo 11 fue rechazado por 123 votos negativos contra 117 afirmativos , lo que provocó la caída completa de ese tramo del Presupuesto.

En la votación en particular, se negaron a convalidar el artículo 75 varios aliados del Gobierno:

tres diputados de Elijo Catamarca ,

, dos tucumanos del bloque Independencia ,

, un salteño de Innovación Federal ,

, la diputada Karina Maureira, de La Neuquinidad ,

, y 14 integrantes de Provincias Unidas, donde tienen peso los gobernadores de Córdoba y Santa Fe.

La UCR votó dividida: tres diputados acompañaron al oficialismo, uno votó en contra y dos se abstuvieron. También se desmarcaron los misioneros del Frente Renovador de la Concordia, que rechazaron el capítulo y emitieron un comunicado aclarando que apoyaban el Presupuesto en general, pero no la derogación de las leyes de discapacidad y financiamiento universitario.

Fuente: Agencia DIB