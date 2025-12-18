San Nicolás: el Gobierno autorizó a Sidersa la importación de componentes para su nueva acería

Sidersa construirá una moderna acería y una planta de laminación en San Nicolás. El Norte de San Nicolás

El Gobierno nacional amplió la franquicia de importación otorgada a la empresa Sidersa, en el marco del desarrollo de su proyecto para la producción de aceros largos en una moderna planta siderúrgica que ya se encuentra en construcción en San Nicolás. Los beneficios excepcionales se encuadran en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y fueron habilitados a través de la Resolución 535/2025, publicada en el Boletín Oficial.

Según informó el diario El Norte de San Nicolás, desde la empresa indicaron que las importaciones estarán destinadas a la adquisición de tecnologías que no se fabrican en el país y que representan alrededor del 30% de los componentes necesarios para el desarrollo del proyecto. El resto del equipamiento será provisto por pymes nacionales.

La incorporación al RIGI -la primera de carácter netamente industrial- dio lugar a la solicitud de Sidersa para sumar seis nuevas posiciones arancelarias al listado de importaciones con franquicia aduanera. En un primer momento, la compañía había requerido la inclusión de 17 posiciones, pero tras el análisis realizado por la Subsecretaría de Política Industrial, el Gobierno autorizó finalmente seis.

De ese total, cinco posiciones fueron aprobadas con carácter excepcional, ya que no se encontraban originalmente catalogadas como Bienes de Capital (BK) o Bienes de Informática y Telecomunicaciones (BIT). No obstante, consignó El Norte, el aval oficial fue posible luego de que la empresa presentara la justificación técnica correspondiente para acreditar que dichos bienes son esenciales e imprescindibles para la ejecución y operatividad del plan de inversión aprobado.

