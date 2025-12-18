No hay reforma laboral "express": Bullrich tuvo que postergar el tratamiento hasta el 10 de febrero

La senadora Patricia Bullrich.

El gobierno de Javier Milei se vio forzado a retroceder en su intención de avanzar de modo “express” con la reforma laboral: el tratamiento será el 10 de febrero, mientras que el 26 de diciembre, fecha que se barajaba para ese proyecto, se tratará el presupuesto -cuya sanción en Diputados generó ruidos en el oficialismo- y el proyecto de Inocencia Fiscal, que también tuvo el OK de la cámara Baja.

El pedido para sesionar en febrero fue formulado por la senadora Patricia Bullrich, justamente tras lo ocurrido en la cámara Baja, donde el oficialismo logró la media sanción del Presupuesto pero al costo de resignar la derogación de las leyes de financiamiento universitario y emergencia en discapacidad, lo que lo llevó a evaluar modificaciones o un veto, por el costo fiscal que tendría su aplicación.

En este escenario, Bullrich anticipó que el Gobierno convocará a una nueva ronda de sesiones extraordinarias desde el 2 al 27 de febrero con la intención de tratar el resto de los proyectos impulsados desde la Casa Rosada: la reforma laboral y también la Ley de Glaciares. El proyecto tuvo dictamen de las comisiones de Trabajo y de Presupuesto y Hacienda y en el interín hasta la fecha prevista para llevarla al recinto, el gobierno aceptará modificaciones al proyecto.

Fuentes parlamentarias comentaron que una de las cuestiones que entorpeció acuerdos para hacer avanzar el proyecto fueron los comentarios del Ejecutivo respecto de que no estaban de acuerdo con cómo había salido el Presupuesto en la cámara Baja. A eso se suma la votación para la integración de la Auditoria General dela Nación, con un acuerdo entre el oficialismo y el kirchnerismo que excluyó a PRO y llevó a su jefe de bancada, Cristian Ritondo, a amenazar con una denuncia judicial al presidente de Diputados, Martín Menem.

En ese contexto, La Libertad Avanza no contaba con el numero de votos suficiente apra garantizarse la aprobación del proyecto. La movida de Bullrich, que informó de todo a la mesa política del Ejecutivo, le ahorró a Milei una derrota casi segura en una semana. La decisión final se tomómientras la CGT realizaba su marcha frente a la Casa Rosada. Por ahora, el contenido del dictamen se desconoce. Fue trabajado por Bullrich con el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Fuente: Agencia DIB.

