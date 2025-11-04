miércoles 05 de noviembre de 2025
El sector agroexportador respalda el proceso licitatorio de la Hidrovía

Las entidades vinculadas al sector agroexportador celebraron la realización de la Audiencia Pública sobre la Vía Navegable Troncal.

El sector agroexportador respalda el proceso licitatorio de la Hidrovía tras una audiencia pública.

El sector agroexportador respalda el proceso licitatorio de la Hidrovía tras una audiencia pública.

Audiencia pública

El reconocimiento se produjo tras la realización de una audiencia pública sobre el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental, uno de los pasos previos a la licitación de la vía troncal. El encuentro contó con alrededor de 250 oradores que expusieron sus posturas, aportes y observaciones.

Las entidades remarcaron que la jornada se llevó adelante “de manera extensa y ordenada”, destacando la actitud de la ANPYN de garantizar instancias “institucionales de diálogo”. Aunque la audiencia no tiene carácter vinculante, fue calificada como un marco participativo y transparente para avanzar en el proceso de licitación.

En un comunicado conjunto, las instituciones ratificaron la relevancia estratégica de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo económico del país. A su vez, hicieron hincapié en la necesidad de concretar una nueva concesión “a riesgo empresario, sin aval del Estado, sustentable y competitiva”, con el objetivo de mejorar la inserción argentina en el comercio internacional.

