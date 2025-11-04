El sector agroexportador respalda el proceso licitatorio de la Hidrovía tras una audiencia pública.

Diversas entidades vinculadas al sector agroexportador y la industria destacaron el trabajo de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) en el proceso licitatorio de la Vía Navegable Troncal, también conocida como Hidrovía Paraná-Paraguay, una ruta clave para el comercio exterior argentino.

Audiencia pública El reconocimiento se produjo tras la realización de una audiencia pública sobre el Informe de Gestión y Evaluación Ambiental, uno de los pasos previos a la licitación de la vía troncal. El encuentro contó con alrededor de 250 oradores que expusieron sus posturas, aportes y observaciones.

Las entidades remarcaron que la jornada se llevó adelante “de manera extensa y ordenada”, destacando la actitud de la ANPYN de garantizar instancias “institucionales de diálogo”. Aunque la audiencia no tiene carácter vinculante, fue calificada como un marco participativo y transparente para avanzar en el proceso de licitación.

En un comunicado conjunto, las instituciones ratificaron la relevancia estratégica de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo económico del país. A su vez, hicieron hincapié en la necesidad de concretar una nueva concesión “a riesgo empresario, sin aval del Estado, sustentable y competitiva”, con el objetivo de mejorar la inserción argentina en el comercio internacional.

