Presentaron un proyecto para bajar a 18 años la edad mínima para ser concejal en la provincia

En el marco de la Jornada Jóvenes Concejales , el presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja , y el diputado provincial Pablo Morillo , salieron a impulsar el proyecto que pretende bajar de 25 a 18 años la edad mínima para ser concejal en los 135 municipios bonaerenses.

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Dimos un paso concreto para los jóvenes en la Provincia de Buenos Aires. Presentamos un proyecto para bajar a 18 años la edad mínima para ser concejal. La Constitución exige 25 años desde 1889, pero ya no refleja la realidad. Si estás obligado a votar, trabajás y pagás impuestos,… pic.twitter.com/ZN4ndER3vZ

La iniciativa, que lleva la firma de Morillo, propone una modificación parcial de la Ley 14.523 , con el objetivo de adecuar el artículo 2° a la mayoría de edad vigente. Así, el texto establece que podrán ser elegibles “todos los ciudadanos mayores de 18 años” , siempre que acrediten al menos un año de domicilio previo a la elección.

“Si a los 18 años un joven puede votar, trabajar, estudiar, emprender y pagar impuestos, también tiene que tener la posibilidad de ser elegido en su distrito. Este proyecto no le regala nada a nadie: simplemente amplía la libertad de participación y termina con una barrera que quedó vieja”, alegó Pareja.

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Con esta modificación, desde la estructura partidaria buscan que haya más militantes de la juventud libertaria en las listas.

“Los jóvenes son protagonistas”

“Los jóvenes no son espectadores de la transformación que está viviendo la Argentina. Son protagonistas. En La Libertad Avanza no creemos en una política que les habla a los jóvenes desde arriba, sino en una política que les abre la puerta para que puedan decidir, competir y representar a sus vecinos”, sostuvo Pareja durante la jornada.

Por su parte, el legislador bonaerense aclaró que el texto no apunta a garantizar cargos ni crear privilegios, sino a “ampliar derechos políticos”, para permitir que los vecinos puedan elegir libremente a candidatos jóvenes si los consideran capacitados para representarlos.

Discordancias

La iniciativa advierte sobre otras diferencias dentro del sistema institucional bonaerense, ya que la Constitución también exige 22 años para ser diputado provincial, mientras que para el cargo de consejero escolar solo alcanza con la mayoría de edad.

De ese modo, en sus argumentos, Morillo señaló que “nuestra Provincia, por su trascendencia política, institucional y demográfica dentro del país, no puede convalidar esta discordancia normativa y cabe destacar que el cargo de un integrante de un cuerpo deliberativo municipal es por naturaleza, el más próximo a la ciudadanía, por lo que permitir que jóvenes a partir de la mayoría de edad (18 años) puedan ser miembros del mismo, fortalece no solo la democracia local sino la renovación generacional en la función pública”.

Antecedente

El debate sobre la edad mínima para acceder a estos cargos ya tuvo antecedentes en el Poder Legislativo. En 2020, legisladores de Juntos por el Cambio impulsaron un proyecto de características similares, con el objetivo de habilitar una mayor participación de las nuevas generaciones en la política local.

Uno de los impulsores de aquella propuesta, el actual legislador de la UCR Valentín Miranda, también cuestionó la vigencia de ese esquema al señalar que “en 131 años han sido muy profundas las transformaciones que tuvo nuestra sociedad y nuestra ley sigue siendo la misma”.

Asimismo, el dirigente radical comparó la situación de la provincia de Buenos Aires con la de otras jurisdicciones del país y señaló que en 11 provincias la edad mínima para ser concejal es de 18 años.

De todos modos, aquel intento no avanzó en la Legislatura bonaerense y la discusión quedó sin resolución.

Fuente: Agencia DIB