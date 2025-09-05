sábado 06 de septiembre de 2025
5 de septiembre de 2025 - 20:22

Peritos determinaron que el uso del fentanilo contaminado elevó en 52% el riesgo de muerte

El estudio fue realizado por peritos del Cuerpo Médico Forense.

Por Agencia DIB
El fentanilo contaminado con bacterias está implicado en la muerte de al menos 96 personas. (Archivo)

El fentanilo contaminado con bacterias está implicado en la muerte de al menos 96 personas. (Archivo)

El escándalo por el fentanilo contaminado sumó un dato estremecedor. Según un informe del Cuerpo Médico Forense, el uso del lote 31.202 de ampollas de fentanilo —fabricado por el laboratorio HLB Pharma Group S.A.— incrementó en un 52% la probabilidad de muerte de los pacientes en los 30 días posteriores a su administración.

Más noticias
El fentanilo se utiliza como analgésico o en pacientes que requieren asistencia respiratoria mecánica.

Fentanilo contaminado: el fármaco elevó en un 52% la posibilidad de muerte de los pacientes afectados
Los medicamentos en la mira. (Cottonbro studio/pexels.com)

La ANMAT hará un monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

El documento, publicado po Infobae, fue incorporado a la causa judicial que investiga la responsabilidad del laboratorio de Ariel García Furfaro. Los especialistas analizaron 40 historias clínicas de pacientes fallecidos y detectaron que, en al menos 24 casos, hubo un “nexo concausal” entre la infección desarrollada y el uso del medicamento.

Bacterias detectadas

Los peritos identificaron dos bacterias —Ralstonia mannitolilytica y Klebsiella pneumoniae— tanto en hemocultivos de los pacientes como en las ampollas del lote contaminado. Los análisis confirmaron su identidad fenotípica, molecular y genómica, lo que refuerza la relación directa entre la contaminación y el agravamiento de los cuadros clínicos.

Un factor agravante

Si bien el informe no concluye que las bacterias hayan sido la causa exclusiva de muerte, sí advierte que actuaron como un factor agravante en pacientes que ya atravesaban situaciones críticas de salud. “La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal”, indicaron los peritos.

La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal La contaminación resultó un elemento relevante que favoreció el desenlace fatal

La investigación judicial avanza sobre la cadena de producción y distribución del fentanilo, mientras la OMS exigió retirar del mercado seis lotes contaminados por representar un riesgo global para la salud. Hasta ahora, se registraron casi un centenar de muertes vinculadas al medicamento en hospitales argentinos.

El caso puso en evidencia fallas graves en los controles sanitarios y derivó en imputaciones contra más de veinte personas, entre ellas directivos del laboratorio.

Temas
Ver más

Fentanilo contaminado: el fármaco elevó en un 52% la posibilidad de muerte de los pacientes afectados

La ANMAT hará un monitoreo en tiempo real sobre estupefacientes y psicotrópicos

La Anmat ordenó retirar del mercado dos productos e inhibió otro laboratorio

Piden que se investigue a la ANMAT por el caso del fentanilo contaminado

Hallan montañas de ampollas de descarte de fentanilo y otros fármacos en Laboratorio Ramallo

Los intendentes, actores clave de una elección inédita: los testimoniales y los que dan el salto

El dólar subió $5 en la última rueda previa a las elecciones bonaerenses

Milei estalló contra la prensa por una nota de Marcelo Bonelli: ¿qué dijo?

Carrió presentó un pedido de juicio político contra el juez que prohibió difundir audios de Karina

ADEPA: El periodismo, herramienta para la sociedad democrática

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un grupo de urnas en el operativo electoral. 

Ocho claves para entender la importancia de las elecciones bonaerenses

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Edición impresa 06/09/2025