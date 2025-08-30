sábado 30 de agosto de 2025
30 de agosto de 2025 - 14:28

Piden que se investigue a la ANMAT por el caso del fentanilo contaminado

En la presentación, realizada por un abogado cordobés, se requirió que la Justicia determine si hubo omisiones en los controles que hizo el organismo.

Por Agencia DIB
Novedades sobre el fentanilo.
Novedades sobre el fentanilo.

Se conoció un escrito de un abogado cordobés, llamado Carlos Nayi, en el que solicitó que se investiguen las responsabilidades funcionales de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) en la causa por el fentanilo adulterado.

La impactante imagen del predio del Laboratorio Ramallo con montañas de ampollas de diversos medicamentos, incluyendo fentanilo. (Gentileza El Norte) 

Hallan montañas de ampollas de descarte de fentanilo y otros fármacos en Laboratorio Ramallo
El empresario Ariel García Furfaro en el momento de su detención por la causa Fentanilo.

Fentanilo mortal: el juez Ernesto Kreplak le tomó declaración a Ariel García Furfaro

En la presentación, Nayi requirió que la Justicia determine si hubo omisiones en los controles que corresponden la ANMAT, y si el organismo cumplió con sus obligaciones de fiscalización en relación a la circulación y manejo de sustancias como el fentanilo.

Antecedentes

El letrado, en el texto citado por Noticias Argentinas, pidió que se analice si la actuación de funcionarios del organismo tuvo relación con el ingreso, la manipulación o la distribución del estupefaciente que derivó en la investigación judicial.

Asimismo recordó que desde 2018 ya existían antecedentes de irregularidades en Laboratorios Ramallo, el elaborador exclusivo de HLB Pharma. Y señala varias contaminaciones por hongos, medicamentos vencidos, fallas en el etiquetado y sumarios administrativos, que nunca derivaron en sanciones severas ni en una clausura del laboratorio.

Inspección

El escrito también detalló que el 28 de noviembre de 2024 una inspección no programada de ANMAT detectó graves deficiencias en la producción, el control de calidad y la infraestructura de Ramallo.

El acta se labró el 5 de diciembre, pero el 18 de diciembre el organismo aprobó el lote 31.202 de fentanilo, que luego fue vinculado a las 96 muertes confirmadas hasta ahora.

Nayi también citó el dictamen de la fiscal María Laura Roteta y del procurador de Narcocriminalidad, Diego Iglesias, quienes ya plantearon que existe un estado de sospecha sobre los responsables de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo y solicitó la detención de varios imputados.

Finalmente, se supo que esta solicitud quedó incorporada al expediente que investiga el suministro de fentanilo en Córdoba y será evaluada por las autoridades judiciales correspondientes. (DIB)

Temas
Gran parte de las lluvias caerán sobre campos que ya están anegados. (Carbap)

La tormenta de Santa Rosa llega con lluvias intensas y preocupa el impacto en regiones ya anegadas

