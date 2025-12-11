Otro audio escandaloso en la causa ANDIS: "No me hagas karinearte la comisión"

Ornella Calvete, la exfuncionaria del ministerio de Economía imputada en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad ( ANDIS ), aparece en un audio diciendo a un interlocutor que sería su padre, Miguel Calvete, también involucrado: “no me hagas karinearte la comisión”.

Ornella renunció a su cargo de directora de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio cuando salió a la luz que la Justicia allanó su casa y le encontró 700.000 dólares. La mujer está en pareja con Javier Cardini, que también trabajaba en Economía como subsecretario de Gestión Productiva y tuvo que renunciar por la investigación de las coimas.

"Escuchame Pedro si no me atendés me quedo el 3%, no me hagas Karinearte la comisión", dice en una obvia referencia a los dichos de Diego Spagnuolo sobre el porcentaje de las coimas que debía ir para Karina Milei.

Según consta en la causa, Ornella se refiere a su padre Miguel como "Pedro" porque él le había recomendado evitar su nombre para que no quede pegado. En otras conversaciones que ya habían surgido en la causa, Calvete hablaba del "3% para KM".

El magistrado también citó a declaración indagatoria a Diego Martín D'Giano, que fue director de Prestaciones Médicas en la Andis, y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, ambos identificados por el fiscal como gente de confianza de Calvete padre.

Indagatoria

En tanto, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a la ex funcionaria del Ministerio de Economía de la Nación Ornella Calvete y a otros tres acusados en la causa por los presuntos sobreprecios y las coimas.

el magistrado aceptó el pedido del fiscal Franco Picardi para convocar a declarar como acusados a Calvete, al ex director de Prestaciones Médicas de ANDIS Diego D’Giano y a Patricia Canavesio y Julio César Viera, dos personas vinculadas a Miguel Ángel Calvete, padre de Ornella y nexo clave en la causa entre los laboratorios que compraban medicamentos a ANDIS y los funcionarios del organismo y preso cumpliendo una condena de cuatro años de prisión por proxenetismo.

Las indagatorias están fijadas para el 18 de diciembre (D’Giano a las 11 horas y Canavesio a las 12) y para el 19 (Viera a las 11 horas y Calvete a las 12). Se sumarán a otras 15 indagatorias que terminaron la semana pasada y que incluyó a Miguel Calvete, a Spagnuolo y a su segundo en ANDIS, Daniel Garbellini.

Fuente: Agencia DIB.