Otra salida en el Gobierno: renunció Carlos Casares, interventor del Enargas

Carlos Casares, ahora exinterventor de Ente Regulador del Gas.

En las últimas horas se confirmó un nuevo cambio en el Gobierno: Carlos Casares presentó su renuncia a la conducción el Ente Regulador del Gas (Enargas). Esta nueva baja en el Ejecutivo se suma a los anuncios de Luis Pierrini en Transporte y Paulo Starc en la UIF, así como también a las modificaciones en Trenes Argentinos, con la salida de dos directivos.

En su carta de elevación de renuncia, enviada el miércoles, Casares manifestó que el Gobierno lo considera “prescindible” en la previa de la conformación del nuevo Ente Regulador del Gas y de la Electricidad (ENRGE). Esta entidad se prevé que comience a funcionar en marzo. Casares no había sido convocado para el directorio.

“No cuento con la confianza de ustedes” “Todavía queda mucho por hacer. De allí que, por lo hecho, por lo que estaba en curso de ejecución y por lo proyectado, era mi voluntad continuar colaborando con el proyecto de la unificación de los entes reguladores (Ente Nacional Regulador del Gas y de la Electricidad), con la finalidad de que este nuevo Organismo Autárquico tenga niveles de calidad comparables con los mejores internacionales y, en consecuencia, me presenté al Concurso Público de Antecedentes para la conformación de su Directorio”, escribió Casares.

Y justificó: “Ahora bien, atento sus resultados y más allá de que no deja de sorprenderme la propuesta elevada, entiendo que, a pesar de lo antes detallado, no he satisfecho vuestras expectativas y/o no cuento ya con vuestra confianza para continuar colaborando. Es por ello que, en estas circunstancias, no cabe otra decisión que presentar mi renuncia indeclinable al cargo de Interventor del Enargas”.

La quinta La de Casares es la quinta renuncia en el Gobierno en pocos días. Tras las dimisiones de Pierrini a la secretaría de Transporte y Starc a la Unidad de Información Financiera, en las últimas horas se confirmaron cambios en Trenes Argentinos: Sebastián Giorgetti asumirá la presidencia de Trenes Argentinos Operaciones y Fabián González será el nuevo presidente de Trenes Argentinos Infraestructura. Los presidentes salientes, Gerardo Boschín (Trenes Argentinos Operaciones) y Leonardo Comperatore (Trenes Argentinos Infraestructura), presentaron su renuncia a dichas empresas. Fuente: Agencia DIB

