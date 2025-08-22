sábado 23 de agosto de 2025
22 de agosto de 2025 - 20:20

Nuevos Aires cuestiona al Gobierno por los despidos en el INTA: "Atacan al campo y al futuro del país"

Cuestionaron una decisión de Javier Milei posterior a que el Congreso rechazara la caída del decreto de Federico Sturzenegger sobre el INTA.

Por Agencia DIB
La vocera de Nuevos Aires, Analía Esperón, candidata a senadora por la cuarta sección.&nbsp;

La vocera de Nuevos Aires, Analía Esperón, candidata a senadora por la cuarta sección. 

Nuevos Aires expresó hoy su rechazo a las decisiones del Gobierno Nacional en relación con los despidos masivos de trabajadores del INTA, organismo clave para la investigación, la innovación y el desarrollo agropecuario en la Argentina. "Atacan al campo y al futuro del país", dijeron desde ese espacio, referenciado en el interior bonaerense-

Leé Además
Novedades sobre el INTA.

El Gobierno puso a disposición a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV
Victoria Villarruel preside la sesión del Senado en la que se rechazaron los decretos de Milei. 

Otro golpe al Gobierno en el Congreso: rechazaron los decretos sobre INTI, INTA y Vialidad

La vocera del comunicado fue Analía Esperón, candidata a Senadora por la 4° sección electoral —región productiva de Aires del Campo—, quien remarcó la gravedad de la medida: “El INTA no es una oficina más, es el corazón del conocimiento aplicado al campo, a la producción de alimentos y a la innovación tecnológica. Despedir a sus trabajadores es debilitar el futuro productivo de la Argentina y darle la espalda a las economías regionales que sostienen al país ”, señaló Esperón.

Desde Nuevos Aires advirtieron que el ajuste sobre áreas estratégicas como el INTA no solo afecta a los trabajadores, sino que deteriora la capacidad del país para generar valor agregado, mejorar la competitividad y sostener un desarrollo sustentable.

Las criticas de Nuevos Aires

“Mientras el Gobierno insiste en discursos de productividad, recorta en el lugar donde más necesitamos invertir: la ciencia, la tecnología y el conocimiento que potencian al campo argentino. Esta decisión es un golpe directo a nuestra soberanía productiva”, agregó Esperón.

Actualmente, Analia Esperón recorre los 19 municipios que componen la región productiva del campo, visitando productores y visibilizando la falta de mantenimiento de caminos rurales e infraestructura básica en las zonas agropecuarias. En cada encuentro, plantea la necesidad de que el campo tenga voz propia en el Congreso:

“Hace falta que el campo esté representado por personas que entiendan y defiendan la producción. Por eso este proyecto es fundamental: queremos que la Legislatura Provincial escuche al sector productivo más importante del país y le dé la relevancia que merece” —afirmó la candidata.

Con su lema “La Potencia del Interior”, Nuevos Aires reafirma que su proyecto no es solo político, sino profundamente productivo: darle al campo representación real en el Congreso, defender a sus trabajadores y asegurar un modelo de desarrollo federal que valore al interior bonaerense.

Temas
Seguí leyendo

El Gobierno puso a disposición a más de 300 empleados del INTA, INASE e INV

Otro golpe al Gobierno en el Congreso: rechazaron los decretos sobre INTI, INTA y Vialidad

Milei: "La tasa de interés sube porque del otro lado están los orcos, los kukas".

Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000

Sorpresa: una encuesta da ganador a La Libertad Avanza en la fortaleza bonaerense del peronismo

Francos intentó despegar a Milei del caso de las coimas: "Diego Spagnuolo jamás le hizo un comentario"

Cae la imagen digital de Milei por el caso de las coimas en discapacidad

Bahía Blanca: tras el veto a la emergencia, Kicillof recorrió las obras a casi seis meses de la inundación

Diego Spagnuolo en desgracia y el temblor que sacude a la Casa Rosada

Coimas en la ANDIS: la Policía encontró a Diego Spagnuolo en un country de Pilar y secuestró su celular

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El empresario Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la droguería Suizo Argentina. (Redes)

Quién es Emmanuel Kovalivker, el empresario vinculado a las coimas en la ANDIS que quiso escapar con US$ 266.000

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Tini Stoessel y Rodrigo de Paul planean casarse en la provincia de Buenos Aires

Tini Stoessel, Rodrigo de Paul y una boda que apunta a Exaltación de la Cruz

Por  Agencia DIB