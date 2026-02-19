jueves 19 de febrero de 2026
Milei está en Estados Unidos para participar del Consejo de la Paz de Trump

En su viaje número 14 como Presidente, Javier Milei es uno de los mandatarios que participará de la sesión inaugural del Consejo de la Paz convocado por Donald Trump.

Donald Trump con Javier Milei, seguramente su mejor aliado en Latinoamérica.

En un viaje express, el presidente de la Nación, Javier Milei, se encuentra en los Estados Unidos para participar de la sesión inaugural del Consejo de la Paz, una organización que impulsa el mandatario norteamericano Donald Trump.

Javier Milei firmó el acta de incorporación de Argentina al Consejo de la Paz.

La mesa política del gobierno. 

La intención del presidente de los Estados Unidos es minimizar la influencia de la ONU en conflictos internacionales, como la situación en la Franja de Gaza.

Milei viajó a Washington con una comitiva reducida, el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó Noticias Argentinas. Este jueves, antes de la sesión prevista para el mediodía, visitan el Instituto de la Paz Donald J. Trump.

Los países que apoyan en Consejo de la Paz

Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno han aceptado formar parte de la Junta. Entre los 26 países fundadores, según publicó la cuenta oficial de la entidad en X, se incluyen Israel, Argentina, El Salvador, Paraguay, Arabia Saudita y Egipto. Otras naciones, como Francia, España y Suecia, rechazaron formar parte.

Para la sesión inaugural en Washington confirmaron su presencia, además de Milei, el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el mandatario indonesio, Prabowo Subianto, y los líderes de Camboya, Hun Manet; y de Vietnam, To Lam.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, envió a su ministro de Exteriores, Gideon Saar. En tanto México, Rumania, Italia y República Checa participarán como observadores, al igual que la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica.

Luego del evento, donde se descuenta que habrá una nueva foto con Trump, Milei se trasladará hacia un lugar de alojamiento y, posteriormente, hacia la Base Aérea Andrews, en donde permanecerá algunas horas sin actividad confirmada. En ese lapso seguramente seguirá el desarrollo del debate por la reforma laboral y el paro de la CGT.

Se estima que el Presidente estará de regreso en Buenos Aires el viernes por la mañana.

