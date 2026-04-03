Cómo es el plazo fijo UVA que paga intereses mensuales por encima de la inflación

Con el objetivo de fomentar el ahorro en pesos y frente a las tasas reales negativas, el Banco Nación decidió actualizar su plazo fijo UVA y reversionarlo para que pueda ofrecer rendimientos mensuales. Esta nueva variante ofrece una tasa anual de hasta 4,75% por encima de la indexación que se acumule por la inflación en el periodo que duren los depósitos.

El encargado de presentarlos fue el ministro de Modernización y Desarrollo, Federico Sturzenegger . Desde su cuenta de X, el funcionario celebró los 10 años de la creación de la herramienta UVA, que vio la luz cuando él estaba al frente del Banco Central en la presidencia de Mauricio Macri, y ponderó la nueva versión de este instrumento de ahorro.

La novedad es que los ahorristas ahora pueden retirar mensualmente los intereses, aunque el capital no se puede movilizar durante los primeros tres meses de la colocación. El plazo máximo que ofrece el banco es de dos años y medio.

El BNA permite colocar estos nuevos plazos fijos ya sea desde el homebanking como su app, BNA+, y también en las ventanillas de las sucursales. Se puede comenzar a operar a partir de $1.500.

La nueva herramienta "le gana" a los plazos fijos tradicionales. Ahora, la variación de los precios ya está incluida dentro de los rendimientos, pero el ahorrista además suma una TNA de 1,5% anual para los plazos más cortos, que puede llegar hasta los 4,75% si la colocación se hace por un plazo de entre 1080 y 1095 días.

En ese sentido, Sturzenegger destacó las bondades de la nueva herramienta."Primero y principal porque está en UVA, así que mi dinero queda protegido en poder adquisitivo. Segundo, porque tiene un interés interesante del 4,5% anual. Tercero, y esto es lo clave: me paga el interés todos los meses. Es decir que me da una renta mensual que se ajusta por inflación y cuando termina recupero mi plata intacta en valor real. Cuarto, porque me permite invertir por plazos más largos que lo que es normal en el sistema", dijo y aseguró que la colocación que había realizado era por 900 días.

"Un buen departamento de US$ 250.000, si rinde el 5%, es un alquiler de 1,45 millones mensuales. Pero a esto hay que restarle impuestos, ABL, gastos de mantenimiento y gestión. Y esto, sin tener en cuenta que el alquiler típicamente no se actualiza todos los meses. US$ 250.000 invertido en este plazo fijo me da una renta de 1,3 millones mensuales. Lo puedo hacer por el monto y plazo que quiera. El capital está asegurado. La renta se me indexa todos los meses. No tengo impuestos para mantener la propiedad ni impuestos a pagar sobre la renta. Bingo!".

Por ahora, la opción solo está disponible en el Banco Nación. Pero esta alternativa puede solucionar un viejo problema de los bancos para ofrecer financiamiento de largo plazo atado al UVA. "Importantísimo para el sistema. El banco capta al 4,5% y presta ese dinero en un prendario o un hipotecario al 8, 10 o 15%", escribió el funcionario. "Como ahorrista feliz, pero al mismo tiempo le doy la oportunidad a otra persona a acceder a un crédito. Win-win como son las transacciones económicas en libertad que nos pide estimular el presidente", añadió.

Fuente: Agencia DIB