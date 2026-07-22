miércoles 22 de julio de 2026
22 de julio de 2026 - 12:48

Villa Ventana: encuentran a un joven que pasó la noche en las sierras con temperaturas bajo 0

Se trata de un muchacho de Bahía Blanca, que al parecer había consumido hongos alucinógenos antes de desaparecer. El operativo de búsqueda involucró a 70 personas, pero el joven apareció por sus propios medios.

Por Agencia DIB
El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ventana.&nbsp;

El cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Ventana. 

Noticias Radio Reflejos

Un joven oriundo de Bahía Blanca desapareció el martes por la noche en la sierra en la zona de Villa Ventana y provocó un gran operativo de búsqueda que involucró a más de 70 personas. Llegó por sus propios medios este miércoles al cuartel de Bomberos Voluntarios de la zona y fue trasladado de inmediato a la Unidad Sanitaria para la correspondiente revisión médica, dado que las temperaturas en la zona bajaron hasta los 2 grados bajo cero durante la madrugada. Según trascendió, el muchacho habría consumido hongos alucinógenos antes de desaparecer.

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Se trata de Agustín Braian Herrera (24), que arribó por sus propios medios al Cuartel de Bomberos Voluntarios cerca de las 8 de este miércoles, según informó la Secretaría de Seguridad del Municipio de Tornquist. Su arribo -de acuerdo a información brindada por Noticias Radio Reflejos- se produjo en el preciso momento en que las autoridades, las fuerzas de seguridad y las brigadas de rescate se encontraban organizando la reanudación de los operativos de búsqueda, los cuales habían sido suspendidos temporalmente durante la madrugada.

De forma inmediata, el joven fue trasladado a la Unidad Sanitaria local con el fin de brindarle la atención médica correspondiente y evaluar su estado general de salud tras las horas transcurridas a la intemperie.

Desapareció a las 15.30

La denuncia por la desaparición de Agustín había sido realizada durante la noche del martes por uno de los dos hermanos que se encontraban con él cuando sucedió el hecho. De acuerdo con su declaración, los tres se encontraban en la intersección de Cruz del Sur y Tacuarita cuando Herrera se alejó del lugar y comenzó a correr en dirección a la calle Curamalal a eso de las 15.30.

En la presentación también se indicó que habría consumido hongos alucinógenos antes de desaparecer, dato que fue incorporado a las actuaciones y tenido en cuenta durante la búsqueda.

Emergencia

La búsqueda duró casi diez horas e involucró un despliegue de más de 70 personas entre brigadistas, bomberos y fuerzas de seguridad.

En diálogo con FM Reflejos, el jefe de Defensa Civil de Tornquist Municipio, Rodrigo “Coto” Fuhr, brindó detalles del operativo, que se puso en marcha oficialmente entre las 22 y las 23 horas del martes, cuando los acompañantes de Agustín Braian Herrera radicaron la denuncia policial.

Ante la inminencia de una noche con condiciones climáticas rigurosas en la comarca serrana, Defensa Civil de Tornquist coordinó de inmediato un centro de operaciones junto a las fuerzas de rescate.

“Lo importante de todo esto es que, como siempre decimos, las ganas y los recursos que tiene nuestro distrito sirven para poder dar respuesta ante una emergencia de este tipo. El agradecimiento y las felicitaciones son para los bomberos voluntarios y toda la gente que nos ayudó a que esto salga como salió, con un final realmente esperado”, resaltó Fuhr.

Operativo

El operativo movilizó una fuerza compuesta por los tres cuarteles de Bomberos Voluntarios del distrito (Villa Ventana, Sierra de la Ventana y Tornquist), la Policía, la Patrulla Rural, empleados municipales y la brigada canina K9 de la Federación Centro Sur.

“Las labores en el campo se estructuraron bajo un plan trazado a partir del último avistaje del joven, realizando recorridos por cuadrículas sobre la margen del Arroyo Belisario y las áreas de quebradas”, destacó el jefe de Defensa Civil de Tornquist.

Durante el transcurso de la madrugada, las cuadrillas debieron enfrentarse a un entorno helado, registrándose -2 °C y una sensación térmica de -3.5 °C en el acceso a Villa Ventana.

Pararon a eso de las 5. Cuando iban a salir otra vez a las 8, el joven retornó por sus propios medios.

Fuente: Agencia DIB

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