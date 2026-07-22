Recambio de neumáticos: qué hay que tener en cuenta antes de salir a la ruta en vacaciones de invierno

Con la llegada del invierno y el movimiento creciente hacia destinos turísticos —especialmente zonas de montaña— miles de argentinos se preparan para salir a la ruta. En este contexto, elegir neumáticos de calidad se vuelve clave no solo para manejar con mayor seguridad y cuidar a las familias o grupos de amigos, sino también para proteger el rendimiento del vehículo y optimizar cada kilómetro recorrido. En un escenario donde las condiciones climáticas son más exigentes y los precios del mercado varían, entender qué hay detrás del valor de un neumático resulta fundamental al momento de evaluar opciones.

Un neumático cuenta con más de 200 componentes , capas estructurales, diseños de banda de rodamiento, compuestos de goma y avances tecnológicos que trabajan en conjunto. Influyen factores como la durabilidad, la capacidad de frenado, la tecnología aplicada en el diseño y el comportamiento del neumático en condiciones reales de manejo, especialmente en superficies frías, húmedas o con baja adherencia. Son estos atributos los que determinan si una cubierta realmente rinde más kilómetros, ofrece mayor seguridad o contribuye a un consumo más eficiente de combustible. Atender a estos elementos es comprender que elegir bien es una inversión a largo plazo.

A la hora de decidir qué neumático colocar, conviene considerar algunos factores esenciales que definen su comportamiento en ruta.

Respetar las especificaciones : el primer paso es respetar las dimensiones recomendadas por el fabricante del vehículo (ancho, serie, diámetro) como también su índice de carga/velocidad, ya que inciden en la estabilidad, la respuesta ante maniobras imprevistas y el consumo de combustible.

Condiciones climáticas: no todos los conductores enfrentan las mismas condiciones. Durante el invierno, quienes circulan por rutas con bajas temperaturas, lluvias frecuentes, hielo o nieve necesitan neumáticos diseñados para responder en escenarios de menor adherencia y mayor exigencia térmica.

Estilo de conducción: cada conductor encara la ruta de manera distinta y elegir el neumático adecuado ayuda a manejar con mayor confianza. En rutas de montaña, caminos sinuosos o trayectos con hielo o humedad, algunos priorizan confort y estabilidad; otros, precisión y control. En temporada invernal, las frenadas sobre superficies resbaladizas, la menor visibilidad y las condiciones cambiantes son situaciones frecuentes, donde la calidad del neumático marca una diferencia clave.

Los expertos de Michelin destacan la importancia de contar con neumáticos que mantengan su performance del primer al último kilómetro. Esta característica permite conservar la capacidad de adherencia y frenado incluso después de miles de kilómetros, algo esencial cuando se circula en condiciones climáticas adversas.

Durabilidad, tecnología y valor agregado

La inversión inicial quizás sea uno de los factores más determinantes. Sin embargo, los neumáticos de calidad/premium tienen un costo por kilómetro más conveniente. Esto se debe a tres pilares: durabilidad, tecnología y eficiencia energética.

Durabilidad real: los compuestos desarrollados por Michelin están diseñados para mantener el rendimiento desde el primer hasta el último kilómetro, incluso en condiciones de bajas temperaturas. Esto reduce la frecuencia de recambio y asegura una calidad constante durante toda su vida útil.

Tecnología aplicada a la seguridad: diseños de banda de rodamiento que optimizan la evacuación de agua y mejoran la tracción en superficies frías o mojadas, junto con estructuras que aportan estabilidad en frenadas, convierten al neumático en un aliado clave ante imprevistos. En invierno, estas tecnologías pueden marcar una diferencia decisiva.

Eficiencia energética: la baja resistencia al rodamiento, desarrollada por Michelin desde hace años, permite ahorrar combustible en vehículos combustión interna, y extender la autonomía en híbridos y eléctricos. Esto agrega un beneficio económico adicional a largo plazo, incluso en trayectos exigentes.

Mantenimiento profesional

El mantenimiento incorrecto puede arruinar incluso al mejor neumático. Balanceo, inflado, revisión de válvulas y alineación profesional prolongan su vida útil y evitan vibraciones, ruidos o desgaste irregular. Los especialistas de Michelin recomiendan prestar especial atención a la presión de inflado, ya que las bajas temperaturas pueden afectarla.

La compañía cuenta con una red de revendedores altamente capacitados que sigue creciendo en todo el país, tanto con nuevos acuerdos como con locales que acompañan a la marca desde hace años. En 2025, Michelin sumó 10 puntos de venta y servicio, totalizando más de 180 en el territorio nacional, para estar cada vez más cerca de sus consumidores.

Optar por neumáticos adecuados no es solo una preferencia, es una decisión que impacta directamente en el rendimiento del vehículo, en la durabilidad de su vida útil y en la seguridad de quienes viajan en él.

Fuente: Agencia DIB