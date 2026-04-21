Maximiliano Abad distinguido como mejor senador del año en 2025

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, fue distinguido como el mejor senador durante el 2025.

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, fue distinguido como el Mejor Senador del Año 2025 en los Premios Parlamentario, la tradicional encuesta que desde hace más de tres décadas reconoce a los legisladores más destacados del Congreso de la Nación. Se trata de la primera vez que un dirigente de Mar del Plata obtiene la máxima distinción en la Cámara alta.

Al referirse al reconocimiento , Abad aseguró que “es un honor y una responsabilidad”, y consideró que el premio implica un respaldo a una forma de ejercer la función pública basada en “convicciones firmes, vocación de diálogo y construcción de acuerdos”. En un escenario político atravesado por tensiones, el legislador subrayó la necesidad de aportar racionalidad y previsibilidad al debate parlamentario.4

Durante 2025, el senador desarrolló una intensa actividad legislativa. Se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Deporte e integró las comisiones de Asuntos Constitucionales, Relaciones Exteriores y Culto, Acuerdos y Justicia y Asuntos Penales. También formó parte de la Bicameral Permanente de Fiscalización de los Órganos y Actividades de Seguridad Interior, además de las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales, Coparticipación Federal de Impuestos y la Comisión Bicameral de Seguridad Interior.

En ese marco, impulsó una decena de proyectos de ley orientados a fortalecer la calidad institucional, la seguridad y el desarrollo económico. Entre las iniciativas más relevantes se encuentra la reforma del régimen de prevención de lavado de activos, con el objetivo de dotar de mayor independencia a los organismos de control y mejorar la tipificación de delitos vinculados al terrorismo. Asimismo, promovió la actualización del régimen penal tributario, con la intención de incorporar mecanismos automáticos de ajuste que otorguen mayor previsibilidad y seguridad jurídica.

Lucha contra el narcotráfico

En materia de seguridad, Abad presentó propuestas vinculadas a la prevención del delito y la lucha contra el narcotráfico, como la actualización de multas del Registro Nacional de Precursores Químicos y un proyecto integral orientado a combatir la economía del delito. También impulsó la incorporación de contenidos de finanzas personales en las escuelas secundarias, una iniciativa que considera clave para la formación de los jóvenes.

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En el plano social y sanitario, fue uno de los primeros legisladores en advertir sobre la problemática del dengue. En ese sentido, propuso medidas de prevención y la incorporación de la vacuna al calendario nacional. Además, presentó iniciativas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias climáticas, con la implementación de sistemas de alerta temprana y protocolos de comunicación en situaciones críticas.

El temporal de Bahía Blanca

En relación con el temporal que afectó gravemente a Bahía Blanca, el senador promovió un proyecto para declarar la emergencia en la ciudad. La iniciativa fue sancionada por el Congreso, aunque posteriormente vetada por el Poder Ejecutivo. También impulsó un proyecto de asistencia y acompañamiento a la Universidad Nacional del Sur, una de las instituciones más afectadas por el fenómeno climático.

Por otra parte, Abad presentó iniciativas vinculadas a la figura del papa Francisco con motivo de su fallecimiento. En ese marco, impulsó dos proyectos de ley en el Senado de la Nación para la emisión de un sello postal conmemorativo, así como la acuñación y puesta en circulación de una moneda y un billete de curso legal en reconocimiento a su legado.

Su trayectoria en la Provincia

A nivel provincial, el legislador ya contaba con una trayectoria destacada en la Legislatura bonaerense, donde fue distinguido con el Premio Parlamentario en cuatro oportunidades: 2017, 2019, 2020 y 2022.

A lo largo de su historia, el Premio Parlamentario ha reconocido a figuras de peso en la política nacional, como Ernesto Sanz, Antonio Cafiero y Miguel Ángel Pichetto, entre otros dirigentes que dejaron una marca significativa en la vida institucional del país.

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En la ceremonia de entrega estuvieron presentes dirigentes y jefes comunales que acompañaron al senador, entre ellos Esteban Reino, intendente de Balcarce; José Luis Salomón, intendente de Saladillo; Erica Revilla, intendenta de General Arenales; José Castro, intendente de Monte; Myriam Mongay, intendenta de Lezama; Luciano Spinolo, intendente de Tres Lomas; y el ex vicegobernador Daniel Salvador.



Fuente: Agencia DIB