Los hinchas de Independiente que agredieron a los de la "U" de Chile serán imputados por intento de homicidio

El presidente de Chile , Gabriel Boric , aseguró que los responsables de los violentos incidentes ocurridos el miércoles por la noche en Avellaneda , durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, serán imputados por intento de homicidio , según le reveló el gobernador bonaerense Axel Kicillof .

“Acabo de hablar con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires quien me informa que han identificado a las personas que agredieron salvajemente a hinchas de la Universidad de Chile en el estadio de Independiente y que serán imputados por intento de homicidio ”, afirmó Boric en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, el mandatario trasandino agregó: “ Agradezco la colaboración de las autoridades argentinas en estos terribles hechos , que como sociedad no podemos naturalizar”.

Los choques entre hinchas dejaron varios heridos, más de un centenar de detenidos —que recuperaron la libertad el viernes— y derivaron en roces diplomáticos entre Santiago y Buenos Aires . Boric instruyó a su canciller, Alberto van Klaveren , y al embajador en Argentina, José Antonio Viera Gallo , a tomar las primeras medidas. Además, envió a Buenos Aires al ministro del Interior, Álvaro Elizalde , para entrevistarse con la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich .

Ante la difusión de las imágenes del enfrentamiento, Boric remarcó que lo sucedido estaba mal “en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización”.

Coordinación con Axel Kicillof

La coordinación con Axel Kicillof quedó de manifiesto el jueves, cuando el gobernador bonaerense recibió al ministro Elizalde y al embajador Viera Gallo para intercambiar información sobre lo ocurrido en el estadio de Independiente.

En ese encuentro también se abordó la situación de los heridos que permanecían internados en hospitales de la provincia. Tras la reunión, Kicillof escribió en redes sociales: “Ambos gobiernos condenamos cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y nos comprometemos a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad”. (DIB)